ERR Rootsis: politsei seostab jõuguvägivalda lõimumis- ja uimastiprobleemiga

Septembri viimasel nädalal kõlas võimas plahvatus Stockholmi äärelinnas Hässelbys ühes kortermajas. Aknad lendasid eest kolmekorruselise maja tervel trepikojal ja üsna mitmel korteril. Kohe maja kõrval on algkool ja staadion ja mänguväljak. Kortermaja uksele pandud kiri ütleb, et maja jääb politseilintidega piiratuks, kuni kestab kohtulik ekspertiis. Mitmesse korterisse ei lubata elanikke tagasi, kuniks on selge kahju tõsidus.

Kohe selle järel pidas Rootsi politseijuht Andres Thornberg vajalikuks kokku kutsuda pressikonverentsi.

"Konflikt tõsiste kurjategijate vahel on lõppenud süütute inimeste surmaga, vigastamise ja kodu kaotamisega. Väikesed lapsed on olnud tunnistajaks millelegi kohutavale, mida nad kunagi ei unusta. Enamiku kuritegude taga on samad kuritegelikud rühmitused, millest osa kontrollitakse välismaalt. Kurjategijad on halastamatud. Nad palkavad noori inimesi, kes on relvastatud ja kellele antakse juhiseid rünnatavate inimeste ja aadresside kohta," rääkis Thornberg.

Üks näide on sellest nädalast, kui ööl vastu neljapäeva käisid politsei ja kiirabi Västbergas, kus on peamiselt tööstusettevõtted ja laoplatsid, sestap on päevasel ajal ka väga vähe inimesi liikvel. Andres teeb seal iga päev koertega mitmetunnise tiiru.

"Siin pole varem tulistamisi olnud. Üsna vähesed inimesed on sellega seotud ja see ei mõjuta tavainimesi. Ma arvan, et see on jõugusisene," kommenteeris ta.

Mõni tund varem süüdati Bredängis ühe elumaja uks. Seda uuritakse kui mõrvakatset. Politsei leidis majast kaks 25-aastast noormeest.

Kohalik elanik Jacky ütles järgmisel hommikul, et ei tunne end väga turvaliselt.

"Tõenäoliselt kõige rohkem sellepärast, et vägivalla probleem on väljakutse. Seda kas tulistamise või kõige muu pärast, tunnen end väga-väga ebaturvalisemana kui varem. Paljud erinevad jõugud. Nad otsivad, mille üle kakelda," ütles Jacky, kes peab hiljutisi koraanipõletamisi põhjuseks, miks kõik laienenud on.

Maria peab aga ümburskonda üldiselt turvaliseks, kuid muretseb lapse pärast. "Mul on 13-aastane poeg ja tema liigub ümbruskonnas ringi nii nagu lapsed ikka. Tulistamine oli seal, kus nad jalgpalli mängivad," rääkis Maria.

"Nüüd süüdistatakse kõiges sisserändajaid. Kuid paljud siin on immigrandid. Mu mees on immigrant. Ta ei tee sellepärast midagi kriminaalset," lisas Maria.

Politsei seostab vägivalda sisserändajate halva lõimumise, rikaste ja vaeste vahelise lõhe suurenemise ning uimastitarbimisega.

Rootsi narkopoliitika keskuse juht Peter Moilanen ütles, et tõhustada tuleb ennetustööd ja tugevdada tollikontrolli piiril, et narkootikumide Rootsi jõudmine oleks raskem ja keerulisem.

"Aga me ei näe, et see oleks Rootsis vähenenud. Meil on ennetustöö poole võrra vähenenud. See on vaid 50 protsenti sellest, mis oli aastaid tagasi. Pole vahet, kui kirjutate suurte tähtedega "ennetustöö on oluline", sest kui te ei pane sellesse ressursse, siis see ei tööta tegelikult," pole Moilanen rahul riigi sotsiaalpoliitikaga.