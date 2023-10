Varblane tegi ettepaneku nimetada ametisse kolm panganõukogu eksperti neljast

"Nad on kõik Eesti kodanikud, neil on kõrgharidus ning nõukogu töös osalemiseks vajalikud teadmised ja kogemused ning nende suhtes ei esine Eesti Panga seaduse § 12 lõikes 1 sätestatud tagasikutsumise aluseid. Ivi Proosil on ametikohajärgne juurdepääsuõigus riigisaladusele, Krista Jaakson ja Karin Jõeveer on edukalt läbinud julgeolekukontrolli," selgitas Varblane.

Neist Ivi Proos on ka senise koosseisu liige. Krista Jaakson on Tartu Ülikooli juhtimise teadur ja juhtimise õppetooli juhataja. Karin Jõeveer Taltechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi juhataja.

Neljas valdkonna asjatundjast nõukogu liikme kandidaat, kelle dokumendid esitas Varblane julgeolekukontrolli tegemiseks kaitsepolitseiametile, aga loobus kandideerimisest.

"Leidsin tema asemele uue kandidaadi, kelle dokumendid edastasin septembri alul kaitsepolitseiametile julgeolekukontrolli tegemiseks. Julgeolekukontroll tema suhtes ei ole veel lõppenud."

Eesti Panga nõukogu koosseisu kuuluvad praegu riigikogu liikmed Anti Allas, Jaanus Karilaid, Aivar Kokk, Andres Sutt, Igor Taro ja Jaak Valge ning valdkonna asjatundjad Ivi Proos, Enn Listra ja Rein Minka.

Alates 13. juunist 2023 on Eesti Panga nõukogu esimees Urmas Varblane.