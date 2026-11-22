ÜRO kliimakõnelused jooksid pühapäeval ummikusse, kuna COP31 eesistujad Türgi ja Austraalia ei suutnud saavutada konsensust kliimamuutuste vastase võitluse edasiste sammude osas ning Euroopa Liit ja mitmed teised osapooled lükkasid leppe lõppkavandi tagasi.

Enam kui kaks nädalat kestnud läbirääkimised pidid lõppema reedel, kuid venisid nädalavahetusse. Lõpuistungil teatas COP31 eesistuja, Türgi esindaja Murat Kurum, et kokkulepet ei kinnitatud.

"On selge, et siin saalis on osapooli, kes on sellele tekstile vastu. Tõdeme, et dokumendi osas puudub konsensus. Seetõttu jäävad need otsused vastu võtmata," sõnas Kurum.

Kõneluste nurjumine leidis aset aastal, mil globaalse soojenemise kõige rängemad tagajärjed – nagu äärmuslik kuumus Euroopas ja liustikujärvede üleujutused Nepalis – jäid sõdade nõudmiste ning kiiresti kasvavast elukallidusest tingitud avaliku pahameele varju.

Viimati luhtusid ÜRO kliimakõnelused nii ulatuslikult 2009. aastal Kopenhaagenis, kui riigid ei suutnud konsensusega vastu võtta Kopenhaageni kokkulepet, mis andis tagasilöögi mitmepoolsele kliimadiplomaatiale.

Läbirääkimisi juhtinud Austraalia ja võõrustajariik Türgi olid esitanud mitu tekstikavandit, millega püüti leida kompromissi kliimamuutustest enim ohustatud riikide vajaduste ning fossiilkütuste tootmisest või tarbimisest sõltuvate riikide huvide vahel.

Tekstis tunnistati esimest korda, et globaalne soojenemine ületab peagi 1,5-kraadise piiri, mida riigid olid püüdnud hoida. Ühtlasi kutsuti dokumendis üles kiiremini arendama süsiniku sidumise tehnoloogiaid, et temperatuuriületus hiljem tagasi pöörata.

Katse saavutada konsensuslik toetus aga ebaõnnestus ning kriitikud nimetasid teksti väheambitsioonikaks.

COP-protsess on peamine raamistik, mille kaudu riigid koordineerivad oma tegevust globaalse soojenemise pidurdamiseks. Iga-aastast tippkohtumist peetakse oluliseks võimaluseks näidata valmisolekut ühiselt lahendusi otsida ja rahastada temperatuuri tõusust tingitud arvukate probleemide lahendamist.

Deklaratsiooni ebaõnnestumine Antalyas ei tühista varasematel tippkohtumistel võetud kohustusi ega kaota tehnilisi ja õiguslikke raamistikke, millel mitmepoolne kliimavõitlus põhineb.