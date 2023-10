Ametiühingute keskliidu uus juht on Kaia Vask

Vask valiti keskliidu juhiks 93 poolt- ja 26 vastuhäälega.

Vasel on õigusalane haridus ja ta on olnud ametiühingutega seotud üle 20 aasta ning viimati töötanud Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingute peasekretärina.

Ametiühingute juhina näeb Vask oma nelja-aastase ametiaja prioriteedina ametiühingute liikmete arvu kasvatamist.

"Oluline on see, et ametiühingud hakkaksid kasvama. Selleks on vaja teha koostööd. On vaja leida need võimalused ja teha ametiühingud nähtavaks. /.../ Ükski ametiühingujuht üksi ei suuda seda teha, nii et ametiühingud muutuvad suuremaks, tähendab seda, et kõik meie haruliidud peavad ühte ja sama sammu käima," rääkis Vask.