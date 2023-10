Kaiu hariduskeskus Raplamaal avas peale pikka ehitusperioodi uksed

Kaiu kooli direktor Hannes Vald näitab uhkusega, et koolimaja ja võimla on nüüd renoveeritud ning lasteaed ja raamatukogu saanud uue maja. Valminud on tõeline kogukonnakeskus.

"Me oleme saanud koolile kaasaegse õpikeskkonna. Kõik on praegusele ajale nõuetekohane. Kõik kooli ruumid ja vahendid on kogukonna teenistuses. See oli ka algne kokkulepe, et kool, nagu meil tavaks on saanud, on ka kogukonnakeskuseks," rääkis Vald.

"Väga hea, et me saime täiesti uue lasteaia. Lastevanematel on elu natukene lihtsam, ei ole enam kahte korrust, on kõik lapsed ühe korruse peal, ei pea neid üles-alla tassima. Selles mõttes, logistiliselt on ikkagi parem," ütles kaheaastase Linda ja nelja-aastase Lenna ema Mariliis Vest.

Seoses ehitushindade kallinemisega kujunes keskuse maksumuseks ligi 5,3 miljonit eurot. Rapla vallal tuli välja käia üle 4,8 miljoni, mis on kolm miljonit enam, kui esialgu arvestati.

Tööd algasid viis aastat tagasi, kuid aasta jagu päevi tööd seisid, sest eelmine peatöövõtja Haart Ehitus ütles lepingu üles ja vald pidi leidma uue ehitaja. Rapla vallavolikogu esimees Kalle Toomet ütleb, et objekti võttis üle osaühing Expolio, kelle tööga ollakse väga rahul.

"Ehitusperiood on läinud päris pikaks ja vahepeal on toimunud suured hinnatõusud. Ja see on toonud esialgsest hinnast märkimisväärselt suurema lõpphinna. Aga volikogu on üksmeelne olnud, kui alustasime, siis tuleb ka lõpetada," ütles Rapla vallavolikogu esimees Kalle Toomet.

Kaiu hariduskeksus annab tööd 40-le inimesele. Koolis õpib 102, lasteaias aga 56 last, kuid laste puudust lähiaastatel ette näha pole.

"Viimaste aastate kasv on ikkagi muljetavaldav. Kui me räägime normaalsest põhikoolist, kuskil kümne õpilasega klassis, siis praegu me oleme ka sellest plaanist ette läinud kõvasti," ütles Vald.