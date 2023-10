Mike Pence loobus püüdlemast vabariiklaste presidendikandidaadiks

Endine USA asepresident Mike Pence teatas laupäeval, et loobub püüdlemast vabariiklaste presidendikandidaadiks 2024. aastal peetavatel valimistel.

"Pärast pikka palvetamist ja kaalumist otsustasin peatada oma presidendikampaania alates tänasest," ütles Pence vabariiklaste juudikoalitsiooni kohtumisel Las Vegases.

"Me teadsime kogu aeg, et see saab olema üks ülesmäge võitlus, kuid ma ei kahetse midagi," lisas ta.

"Mulle sai selgeks: see ei ole minu aeg," märkis Pence.

Pence on esimene oluline vabariiklasest kandidaat, kes lahkub konkurentsist, kus domineerib tema endine ülemus, ekspresident Donald Trump.

Otsus säästab Pence'i ka võimalikust häbist mitte kvalifitseeruda vabariiklastest kandidaatide debatile 8. novembril Miamis.

Tal on olnud raskusi kampaaniarahade kogumisel. Septembris oli tal kampaaniakontol ainult 1,18 miljonit dollarit ja võlgu 621 000 dollarit. Võlasumma on ilmselt sestpeale veelgi kasvanud ning Pence'il võib kuluda selle tasumiseks aastaid.