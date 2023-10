Sanchez on nõus pakkuma katalaani iseseisvuslastele amnestiat

Hispaania peaministri kohusetäitja Pedro Sanchez ütles kõnes oma erakonnakaslastele, et ainus viis stabiilse valitsuse moodustamiseks on pakkuda Kataloonia iseseisvusreferendumit korraldanud isikutele amnestiat.

"Hispaania nimel, Hispaania huvides, hispaanlaste kooseksisteerimise huvides, ma toetan täna amnestiat Kataloonias viimase aastakümne tegude eest," ütles Sanchez oma sotsialistliku erakonna juhatusele laupäeval.

Parempoolsed erakonnad reageerisid teravalt Sanchezi sõnadele. Parempopulistlik erakond Hääl (Vox) korraldas rohkem kui 100 000 osalejaga meeavalduse Madridis võimaliku amnestia väljakuulutamise vastu. Vox nimetas võimalikku amnestiat "riigipöördekatseks", vahendas Euractiv.

Ka Hispaania suurim erakond, paremtsentristlik Rahvapartei (PP), reageeris Sanchezi ettepanekule negatiivselt. Erakonna juht Alberto Núñez Feijóo nimetas amnestiat Sanchezi katseks jääda võimule läbirääkimistel iseseisvust toetavate katalaani erakondadega.

"Amnestia ei põhjusta lepitust, see järgneb lepitusele, mis omakorda tekib soovist lepituseks. Sellist soovi pole, kui need, kes rikkusid seadust, ütlevad, et nad teevad sama asja uuesti," ütles Núñez Feijóo.

Lisaks paremparteidele on osa Sanchezi enda erakonnakaaslastest amnestia väljakuulutamise vastu. Nende seas on sellised mõjukad sotsialistid nagu endine Hispaania peaminister Felipe González ja Castilla-La Mancha autonoomse piirkonna sotsialistist juht Emiliano García-Page.

Endine Kataloonia valitsuse juht ja erakonna Koos Kataloonia Eest (JxCAT) esimees Carles Puigdemont nõuab vastutasuks Sanchezi peaministriks toetamise eest amnestiat endale ja enda kaaslastele. Puigdemont elab praegu eksiilis Belgia linnas Waterloos, sest kodumaal on talle esitatud kriminaalsüüdistused.

Hetkel on Sanchezil vasakpoolse valimisliidu Sumar toetus, kuid võimul jätkamiseks ta vajab kõikide regionaalsete erakondade toetust, kelle seas on ka Katalaani iseseisvust toetavad poliitikud ning Puigdemonti erakonna saadikud.

Sel nädalal küsib Sanchez oma erakonnalt "vabu käsi" läbirääkimiste pidamiseks teiste erakondadega, mille alla vaikimisi kuulub ka amnestiaseaduse arutamine. Erakonnasisese hääletuse tulemus selgub laupäeval.