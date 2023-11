Keskerakond toob Eesti Panga nõukogusse Ester Karuse

Eesti Panga nõukogu koosseisu kuuluvad riigikogust praegu Anti Allas (SDE), Jaanus Karilaid, Aivar Kokk (Isamaa), Andres Sutt (Reformierakond), Igor Taro (Eesti 200) ja Jaak Valge (EKRE).

Et Karilaid lahkus Keskerakonna esimehe vahetuse järel erakonnast, esitas keskfraktsiooni juht Tanel Kiik uueks kandidaadiks Keskerakonna poolt Ester Karuse. Viimane on andnud ka nõusoleku ja kinnitanud, et "vastab Eesti Panga seaduses sätestatud Eesti Panga nõukogu liikmele esitatavatele nõuetele ja tingimustele".

Muudatused ootavad ees ka Eesti Panga asjatundjatest liikmeid. Nimelt esitas Eesti Panga nõukogu esimees Urmas Varblane riigikogule ametisse nimetamiseks keskpanga nõukogu uue koosseisu valdkonna asjatundjatest liikmed Krista Jaakson, Karin Jõeveer ja Ivi Proos. Neljas ekspert selgub siis, kui ta läbib kapo julgeolekukontrolli.

Neist Ivi Proos on ka senise koosseisu liige. Krista Jaakson on Tartu Ülikooli juhtimise teadur ja juhtimise õppetooli juhataja. Karin Jõeveer Taltechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi juhataja.

Neljas valdkonna asjatundjast nõukogu liikme kandidaat, kelle dokumendid esitas Varblane julgeolekukontrolli tegemiseks kaitsepolitseiametile, aga loobus kandideerimisest.

"Leidsin tema asemele uue kandidaadi, kelle dokumendid edastasin septembri alul kaitsepolitseiametile julgeolekukontrolli tegemiseks. Julgeolekukontroll tema suhtes ei ole veel lõppenud."