Kommusaar: riik on Venemaalt illegaalsete sisserändajate saabumiseks valmis

Nädalavahetusel tõusis märgatavalt piiri ületada püüdvate varjupaigataotlejate arv, mil taotles asüüli 34 inimest ning selle nädala jooksul on registreeritud üle 60 reisidokumendita piiriületaja. Saabujad on pärit Lähis-Idast ja Aafrikast. Soome piirivalve hinnangul näib olukord olevat organiseeritud. Eesti idapiirile pole Venemaalt illegaalseid sisserändajaid saabunud, kuid piirivalve on selleks valmis, räägib PPA peadirektori asetäitjana piirivalve alal Veiko Kommusaar