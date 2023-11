Dublinis sai rünnakus viga viis inimest, nende seas kolm last

Dublini kesklinnas sai neljapäeval kannatada viis inimest, nende seas kolm last, Iiri meedia teatel oli tegemist noarünnakuga ühe kooli juures.

Politsei sulges piirkonna Parnell Square'i ümbruses, nimetades toimunut "tõsiseks avaliku korra vahejuhtumiks", kuid ei kahtlusta terrorismi.

Peaminister Leo Varadkar ütles, et rünnakus kahtlustatav on kinni võetud. Politsei sõnul on neil konkreetne uurimissuund ja kedagi teist ei otsita.

"Ohvrite seas on täiskasvanud mees, täiskasvanud naine ja kolm noort last. Üks laps, tüdruk, sai raskeid vigastusi, teistele lastele antakse arstiabi seoses kergemate vigastustega," ütles politsei.

Politsei teatel sai naine raskelt ja mees kergemalt vigastada.

Vahejuhtum leidis aset kella 13.30 paiku.

Politsei teatel on nad ühenduses kõigi kolme lapse vanematega.

Varadkari sõnul on ta šokeeritud vahejuhtumist, mis leidis aset ühe algkooli juures. Ta avaldas tunnustust politseinikele, kes reageerisid väga kiiresti.

Iiri justiitsminister Helen McEntee ütles, et on sügavalt šokeeritud kohutavast rünnakust kolme süütu lapse ja naise vastu.