Tallinnas käib lumekoristus 170 masina abil

Põhimaanteed on ameti teatel liiklejate jaoks läbitavad. Riigiteede hooldajad on väljas täies koosseisus, et teid puhastada, ent liiklejatel tuleb arvestada, et kõrvalteedel kulub selleks pideva lumesaju tõttu kauem aega. Transpordiamet soovitab võimalusel sõidud edasi lükata, kui selleks on vähegi võimalust. Uku Toom küsis Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitjalt Tarmo Sulelt, milline on praegu olukord pealinnas.