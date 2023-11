Venemaa Ülemkohus: LGBT+ liikumine on ekstremistlik organisatsioon

Kogus ei seletanud täpselt, millise konkreetse organisatsiooni kohta otsus kehtib, kohtulahendis räägitakse "globaalsest LGBT+ liikumisest" üldiselt.

Otsus tähendab, et "globaalne LGBT+ liikumine" kantakse Venemaa ekstremistlike organisatsioonide nimekirja, kuhu kuuluvad näiteks teiste seas al-Qaeda ja Islamiriik.

Vene võimud on piiranud oluliselt LGBT+ kogukonna õigusi viimase kümne aasta jooksul, näiteks on riigis keelatud "LGBT propaganda". Neljapäevane kohtuotsus tähendab täielikku keeldu igasugu avalikule toetuse väljendusele seksuaalvähemuste õigustele, näiteks läheb lõpliku keelu alla vikerkaarelipu näitamine.

Samas väidab Vene riigimeedia Interfax viidates kohtuallikatele, et otsus ei mõjutaks justkui "kodanike õigust eraelule".

Kohus seletas, et keelatud liikumine on "ekstremistlik", sest see õhutab sotsiaalseid ja religioosseid pingeid Venemaal.

Kaks aastat tagasi kandis Venemaa Ülemkohus ekstremistlike organisatsioonide nimekirja ka praegu vangis viibiva opositsioonilise poliitiku Aleksei Navalnõi korruptsioonivastase ühenduse.