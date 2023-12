Inimõiguste keskus pöördub Palestiina meeleavalduse tõttu kohtusse

5. novembril toimus Tallinnas meeleavaldus Palestiina toetuseks. Politsei viis sealt ära viis inimest, kellest mõnel oli plakat ja mõni ütles lauset "From the river to the sea", ja karistas neid rahatrahviga.

Inimõiguste keskuse nõukogu esinaise Katrin Nyman-Metcalfi sõnul kasutasid meeleavaldusel käinud noored oma põhiseaduslikku õigust väljendusvabadusele.

"Nad on selgelt välja öelnud, et ei toeta ühelgi viisil terrorismi ega Hamasi jõhkrat rünnakut Iisraeli tsiviilelanike vastu ja et meeleavaldusel osalemine oli nende jaoks seotud sooviga seista rahumeelse maailma eest. Sellele vaatamata pidas politsei nad kinni ja määras rahatrahvi, sest nad olid oma seisukohtade väljendamiseks kasutanud lauset "From the river to the sea" (e.k. jõest mereni)."

Inimõiguste keskus märgib oma teates, et Euroopas on kõnealust lauset tõlgendatud väga erinevalt. Keskus tõi näiteks, et hiljuti jättis Soome politsei sarnase juhtumi puhul menetluse algatamata, leides et kõnealust hüüdlauset ei ole kriminaalõiguse seisukohast võimalik piisavalt üheselt tõlgendada ega anda sellele ühemõttelist tähendussisu.

"Eestis polnud enne Palestiina toetuseks toimunud meeleavaldust toimunud sisulist debatti selle üle, kas väljend "Jõest mereni" peaks olema lubatud või keelatud," avas teemat keskuse strateegilise hagelemise juht Kelly Grossthal.

"Väljendusvabadus ei ole piiritu ning alati tuleb arvesse võtta teiste inimeste huve, avalikku korda ja julgeolekut, kuid riigipoolne karistamine peab olema väga selgelt vajalik," märkis Grossthal.

Keskus palub kohtul tunnistada põhiseadusvastaseks ja sellest tulenevalt kehtetuks karistusseadustiku paragrahv 151. Säte on mõeldud selleks, et karistada inimesi, kes tahtlikult toetavad ja õigustavad rahvusvahelisi kuritegusid. Praegu lubab see keskuse hinnangul aga karistada ka neid inimesi, kes on rikkumise toime pannud ettevaatamatusest.

Keskus esindab meeleavaldusel osalenud nelja trahvitud noort koostöös vandeadvokaat Ronald Riistaniga.