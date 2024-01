Taliban jätkab tüdrukute peksmist ja hirmutamist

Taliban tuli võimule 2021. aasta augustis ning islamiorganisatsioon teatas siis, et naiste õigused hakkavad põhinema šariaadiseadustel. Taliban nõuab nüüd Afganistani naistelt näo katmist. Taliban tahab, et naised peavad kandma kogu keha katvat burkat. Mõned naised ja tüdrukud aga ei taha oma nägu varjata.

Taliban karistab nüüd neid naisi, kes keelduvad järgimast riigi rangeid seadusi. Talibani võitlejad peavad tüdrukuid kinni tänavatel, poodides ja klassides.

16-aastane Lale ütles, et Taliban vahistas ta koos teiste tüdrukutega. Need tüdrukud, kes keeldusid minemast Talibaniga kaasa, said peksa. Hiljem sai korralikult peksa ka Lale isa, vahendas The Guardian.

"Minu riietus oli tagasihoidlik, see sisaldas isegi näomaski. Tegemist oli ettevaatusabinõuga, mida järgisin pärast seda kui, Taliban tuli võimule. Aga nad peksid mind ikkagi, nad väitsid, et minu riietus pole sobilik," ütles Lale.

Taliban hoidis tüdrukuid kinni kaks ööpäeva, Lale ütles, et islamistid sõimasid neid pidevalt. Lõpuks sekkusid kohalikud kogukonna liidrid ja Taliban vabastas ta. Seejärel kirjutas tüdruk alla dokumendile, millega lubas kodust lahkuda ilma kohustusliku peakatteta. Samuti ei tohi Lale enam käia inglise keele tundides.

"Kui Taliban 2021. aastal võimu haaras, keelati mul kooliminek, nüüd ma ei tohi isegi eratundides käia. Nägin, kui karmilt mu isa sai peksa, kuna käisin inglise keele kursustel. Mul pole enam õppimiseks motivatsiooni," rääkis Lale.

Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid saab asjast teistmoodi aru. Ta väitis, et vahistatud tüdrukute perekonnad olid mures, et välismaised rühmitused toetavad nende tütreid. Seejärel võtsid need perekonnad ühendust võimudega.

"Selle tulemusel viidi nad politseijaoskonda ja vabastati kautsjoni vastu," seletas Zabihullah Mujahid.