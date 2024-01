Puudega inimesed saavad automaksus erisused, valitsus tõstab ka toetusi

Mootorsõidukimaksu eelnõuga andis valitsus ühtlasi sotsiaalministeeriumile ülesande tuua valitsusele heakskiitmiseks järgnevad toetuste tõusud ja abivahendite soetamise muudatused, mis on läbi arutatud ka Eesti Puuetega Inimeste Kojaga, teatas sotsiaalministeerium.

Eelnõu kohaselt tõuseb sügava puudega laste toetuse 242 eurolt 270 eurole; raske puudega laste toetus tõuseb 161 eurolt 180 eurole kuus ning sügava puudega tööealiste toetus tõuseb 43–53 eurolt sajale eurole kuus.

Muu hulgas ühtlustatakse raske puudega tööealiste toetuse suurust, et see ei sõltuks edaspidi puude liigist. Seni on toetuse vahemik olnud 34–49 eurot kuus, kuid muudatusega oleks see kõigile 49 eurot kuus.

Kõigi laste (ka puudeta) abivahendite ostmisel ühtlustub riigi osalus 50 protsendilt 90 protsendile.

Tööealistele inimestele (18 aastat kuni vanaduspensionieani) võimaldab riik edaspidi soodustust abivahendi ostul ka siis, kui inimesele ei ole määratud puude raskusastet või vähenenud töövõimet.

Lisaks suurendatakse veel mitme abivahendi soetamisel riigiosalust, nende hulgas on liikumisabivahendeid, osaliselt põiepidamatuse tooted ja jalatsid.

Puudega inimestele lisatoetusmeetmete loomiseks on vaja igal aastal riigieelarvest umbes 8,1 miljonit eurot, millele võib lisanduda IT-arenduste maksumus.