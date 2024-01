Valitsus otsib lahendust jagamata euroraha lihtsamaks väljamaksmiseks

Peaminister Kaja Kallas ütles jaanuari alguses valitsuse pressikonverentsil, et mullu investeeringuteks mõeldud Euroopa rahast kasutati ära vaid umbes 60 protsenti, kuid oleks tarvis, et ülejäänud summagi kiiresti Eesti majandusse jõuaks.

Tiit Riisalo rääkis ERR-ile, et valitsus võtab selle teema arutlusele järgmisel nädalal ning praegu analüüsitakse, kuidas olukorda parandada. Tema sõnul on mõistlik vaadata üle meetmemäärused ja muuta neid nii, et tulemus oleks optimaalne.

"Lihtsaim oleks öelda, et rahakott on siin ja kes esimesena kohale jõuab, tulgu ja võtku, aga tahame saavutada mingit eesmärki," sõnas ta.

Riisalo sõnul on majandusministeeriumi vaatest suur probleem tootlikkus, mis jääb Eestis märkimisväärselt alla Euroopa Liidu keskmise.

"Eesmärk on jõuda 2035. aastaks 110 protsendini EL-i keskmisest tootlikkusest. See on oluline, sest tootlikkus genereerib suurema lisandvärtuse, millest tuleb kasum, mida maksustatakse. Hästi palju on fookus sellel, et toetada ettevõtlusmeetmetega, et lisandväärtus tõuseks," selgitas ta. "Küsimus on õige tasakaalupunkti leidmises."

Riisalo lisas, et raha jagamise tingimusi üritatakse alati ranguse ja leebuse skaalal kraadida, et saavutada maksimaalset efekti.

Tema sõnul on struktuurifondide raha kasutamisel alati kaks poolt. Üheks näiteks on õiglase ülemineku fond, millest eraldatava raha eesmärk peaks olema toetada neid ettevõtteid, kes asuvad kliimaneutraalsusele üleminekuga kõige enam pihtasaanud piirkondades ehk Eesti puhul Ida-Virumaal.

"Lihtne oleks raha Tallinnas, Harjumaal või Tartu linnas viia nendeni, kellel sellega on midagi tarka peale hakata, aga see on sihitud meede. Nagu teame, on olnud vahepeal mitu kriisi, mis teevad oma korrektuure ja näiteks õiglase ülemineku fondi reegleid tegime eelmise aasta lõpus oluliselt leebemaks," sõnas ta.

Samasugune pilt on tema sõnul plaanis ette võtta ka muudes asjades, tegemaks kindlaks, kuidas on toetuste realiseerimine käinud ja kas kuskil on võimalik muudatusi teha.