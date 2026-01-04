Ida-Virumaal peetakse õiglase ülemineku fondi mõju regioonile kasulikuks

Fondi ikooniks saanud Narva magnetitehas töötab, Ida-Viru äriparkides lähiaastatel valmivad ettevõtted annavad maakonnale kuni 2000 uut töökohta.

Kuid tagantjärele hinnates võinuks asju ka paremini teha. Toetuste kasutamise ajagraafik oli pingeline, investeerimisotsuseid tehti kiirustades, mitu suurprojekti jäidki paberile, ütles Ida-Viru Investeeringute Agentuuri juht Teet Kuusmik.

"Me oleks pidanud jätma ettevõtjatele aega süveneda teemadesse, võib-olla muutusime liiga kärsituks. Mingil hetkel joosti see programm nii-öelda täis, siis selgus, et osad projektid ikkagi ei ole valmis veel investeerimistegevuseks ehk kui me oleks suutnud seda protsessi pikemate tähtaegadega endale võimaldada, siis võib-olla oleksime saanud sealt parema kvaliteedi ja vähem rapsimist," selgitas Kuusmik.

Eesti põlevkivitööstuse lipulaev Viru Keemia Grupp (VKG) magnetitehast õiglase ülemineku fondi teeneks ei pea, kuna see oleks ehitatud nii ehk naa.

VKG juhi hinnangul tuleks fondi tegevust tagantjärele kontrollida, kas raha ikka õigetele asjadele kulutati. Edukuse mõõdupuuks võiks võtta investeeringud lisandväärtust tootvatesse ettevõtetesse, ütles Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann.

"Ma arvan, igas valdkonnas tuleks tegelikult revisjon teha, kas õiglase ülemineku fond on saavutanud selle, mida ta tahtis – et on meelitanud siia rohkelt investeeringuid, pannes oma poolt õla alla. Minul seda tunnetust ei ole, et selline asi on juhtunud," rääkis Asmann. "Raha on erinevate projektide peale läinud, [aga] kas ta nüüd täidab seda eesmärki, milleks ta algselt on välja mõeldud, ma ei ole seda tõestust hetkel veel näinud."

Ida-Viru turismiarendajad on õiglase ülemineku fondiga väga rahul. Suurimaks saavutuseks on neli uut hotelli ligi neljasaja voodikohaga.

"Turismil on põhjust olla väga õnnelik ja siin tuleb suur tõus, sest turismiga seotud projekte on õiglase ülemineku projektide hulgas pea saja miljoni euro mahus, kui võtta koos omafinantseeringutega. Nii et tuleb väga tugev mõju meie turismi sihtkohale," leidis Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Alonen.

Paljud toetuse saanud õiglase ülemineku projektid jõuavad ehitusfaasi käesoleval aastal.

Õiglase ülemineku fond (ÕÜF) on Euroopa Liidu loodud rahastusmehhanism, mille eesmärgiks on toetada majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mis kannatavad enim seoses Euroopa Liidu 2030 energia- ja kliimaeesmärkide ja 2050 kliimaneutraalsuse saavutamisega. Kuna rohepööre hõlmab fossiilkütuste nagu näiteks põlevkivi kasutamiselt üleminekut puhtamatele lahendustele, on Eestis ÕÜF peamine sihtpiirkond Ida-Virumaa, kus põlevkivist väljumine vähendab töökohti ja tekitab majandusraskusi. ÕÜF kaudu toetatakse uute töökohtade loomist ja ettevõtluse arendamist; töötajate ümberõpet ja täiendkoolitust; väike- ja keskmiste ettevõtete investeeringuid;

majanduse mitmekesistamist piirkondades, mis sõltuvad fossiilkütustest;

teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni.

Eesti saab fondist 340 miljonit eurot, koos tehnilise abiga umbes 353 miljonit eurot. Eesti saab teiste Euroopa riikidega võrreldes ühe sihtpiirkonna elaniku kohta õiglase ülemineku fondi vahenditest kõige rohkem vahendeid.