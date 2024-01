Mustamäel valmisid Alaska puukonnast inspireeritud lumeskulptuurid

Kadaka staadionile koguneb talviti väga palju lund, mis on vaja jalgapalliväljakult ja jooksurajalt ära korjata. Igavate lumevallide vältimiseks otsustati pöörduda Eesti Kunstiakadeemia tudengite poole, et luua mustamäelastele hoopis silmailu.

Lumeskulptuuride loomine algas juba enne pühi, kui umbes 100 tonni lund tambiti kaheks kuubikuks.

"Ilm on väga jonnakas olnud. Algselt, kui me tahtsime enne jõule valmis saada, siis tuli sula peale ja sulaga kahjuks lumeskulptuuri teha ei saa. Ja tänu sulale ja pärast seda tulnud külmale on muutunud lumekujud jääkujuks, aga selle võrra püsivad skulptuurid kauem püsti," rääkis EKA skulptuuritudeng Kail Timusk.

Lumeskulptuur on inspireeritud Alaska puukonnast, mis on jätnud Hiinast pärit tudengile YiYang Sunile kustumatu mulje. Ta meisterdas pandeemia ajal karantiinis olles üle 200 keraamilise konna ja jäädvustas need lühianimatsiooni jaoks kaader haaval üles.

"Alaskal on puukonn, mis talvel külmub kui jääskulptuur. Umbes 70 protsenti nende kehast on külmunud, et säästa vett ja energiat," selgitas EKA animatsioonitudeng.

Soojaga ärkab puukonn taas ellu ja lumeskulptuur sulab üles. Mõlemat sündmust võiks Suni sõnul vaadata kui kevadekuulutajat.