Harris: kriitika Bideni vanuse kohta oli poliitiline tellimustöö

"Viis, kuidas presidendi käitumist selles raportis iseloomustati, ei saanuks olla valem faktide koha pealt ning oli selgelt poliitiliselt motiveeritud," ütles Harris, kui temalt küsiti eriprokurör Robert Huri raporti kohta.

Kuigi raport mõistis Bideni salajaste dokumentide ebakohase käsitlemise puhul õigeks, märkis see siiski, et 81-aastane demokraat on heade kavatsustega, aga halva mäluga eakas mees.

Harris, kes ka ise on töötanud prokurörina, ütles, et Bideni vaimse terasuse kohta tehtud kommentaarid raportis olid põhjuseta tehtud, ebatäpsed ja kohatud.

Tema kommentaar tähistab uut rünnakuliini Bidenile ja Valgele Majale, mis polnud veel eriprokuröri pihta tuld andnud, kuigi kritiseerisid teravalt raportit juba varem.

Huri määras Marylandi ringkonna riikliku prokuröri ametisse 2017. aastal toonane vabariiklasest president Donald Trump, hiljem määras Bideni valitsuse justiitsminister Merrick Garland dokumentide asjas eriprokuröriks.

Tulivihane Biden vastas neljapäeva õhtul üllatuslikus vastukommentaaris Valgest Majast, et mu mäluga on kõik korras ning sõitles erikomisjoni väite eest, et ta ei olevat suutnud isegi meenutada oma poja Beau surma kuupäeva 2015. aastal.

Valge Maja pressiesindaja Ian Sams ütles reedel ajakirjanikele, et kui raporti lõppjäreldus on selline, mille kohaselt faktid ja asitõendid ei toeta ühtegi süüdistust, siis jääb üle vaid mõistatada, milleks üldse raport raiskab aega põhjuseta ja kohatu kriitika tegemiseks presidendi vastu.

USA esindajatekoja vabariiklasest spiiker Mike Johnson ütles neljapäeval, et Biden on presidendiks kõlbmatu, kui justiitsministeerium otsustas riigipeale salastatud dokumentide väärkäitlemise eest süüdistuse esitamata jätta.

"Mees, keda ei saa vastutusele võtta salainformatsiooni väärkäitlemise eest, on ovaalkabinetti kindlasti sobimatu," ütles Johnson.

Biden säilitas tahtlikult salastatud dokumente pärast asepresidendina töötamist, kuid süüdistuste esitamine selles ei ole õigustatud, teatas neljapäeval justiitsministeerium.

"Me järeldame, et selles asjas pole kriminaalsüüdistus õigustatud," ütles eriprokurör Hur.

Raporti kohaselt näib Biden olevat heade kavatsustega, aga halva mäluga eakas mees.

Väljaanne The Washington Post kirjutas juba teisipäeval, et USA eriprokurör esitab kriitilise raporti selle kohta, kuidas president Biden ja tema abid käitlesid salastatud dokumente, kuid ei soovita kriminaalsüüdistuste esitamist.

Garland määras Huri eriuurijaks eelmisel aastal pärast seda, kui 2022. aastal leiti salastatud dokumente Bideni kodust Wilmingtonist ja tema endisest kontorist.

Trump, kes on Bideni tõenäoline vastane novembris peetavatel presidendivalimistel, seisab silmitsi süüdistustega, mis on samuti seotud salastatud dokumentide käitlemise reeglite rikkumisega.

Trumpi süüdistatakse riikliku julgeoleku ohtuseadmises, kuna ta jättis Valgest Majast lahkumise järel enda kätte ülisalajasi dokumente tuuma- ja kaitseinfoga.

Bideni enda hinnangul on teema nüüd lõpetatud.

"Mul oli hea meel näha, et nad jõudsid järeldusele, mida ma kogu aeg uskusin, et selles asjas süüdistust ei esitata ja see teema on nüüd lõpetatud," ütles Biden avalduses.

Valge Maja teatas enne seda, et neil on hea meel ministeeriumi otsuse üle jätta Bidenile süüdistused esitamata salastatud dokumentide hoidmises, kuid kritiseeris aruande kommentaare.

"Me ei nõustu mitmete ebatäpsete ja sobimatute kommentaaridega eriprokuröri aruandes," ütles Bideni Valge Maja advokaat Richard Sauber avalduses.