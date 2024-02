Lavrov tahab keelata "ebasõbralike" riikide saatkondadel ise töötajaid palgata

Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas kolmapäeval, et ta kavatseb keelata Venemaa suhtes "ebasõbralike" riikide diplomaatilistel esindustel ise kohalikest töötajaid värvata.

Uue korra järgi tuleb riikide saatkondadel ja konsulaatidel palgata töötajaid Venemaa välisministeeriumile kuuluva ettevõtte kaudu, vahendab Vene uudisteagentuur Interfax.

"Me lähtume sellest, et tuleb seadusandlikult jätta välisriikide diplomaatilised esindused õiguseta täita tööandja funktsioone," ütles Lavrov kolmapäeval.

Töötajate palkamine hakkaks käima Venemaa välisministeeriumile kuuluva GlavUpDK (diplomaatilise korpuse teenindamise peavalitsus) kaudu.

Lavrovi sõnul aitaks selline skeem rahuldada tööjõuteenuste osutamise "seaduslikke" taotlusi, kuid hoiaks ära igasuguse "kuritarvituse".

Vene välisminister lisas, et uut skeemi rakendatakse juba Ühendkuningriigi saatkonna ja Briti Jekaterinburgi peakonsulaadi suhtes. Briti diplomaatiline esindus on kohustatud värbama uusi töötajaid just GlavUpDK kaudu.

Venemaa ametlikku "ebasõbralike riikide" nimekirja kuulub enamik lääneriike. Nimekirja kandmise sagedaseks põhjuseks on Ukraina toetamine võitluses Vene agressioonisõja vastu. Eesti on kantud Venemaa ebasõbralike riikide nimekirja juba 2021. aastal.