Venemaa julgeolekuteenistus FSB teatas teisipäeval, et vahistas USA-Vene topeltkodakondsusega naise, keda kahtlustatakse riigireetmises ning Ukraina armee rahastamises, teatas Venemaa riiklik ajakirjandus.

Venemaa riiklikud uudisteagentuurid tsiteerisid FSB avaldust, milles öeldi, et FSB on Jekaterinburgi kesklinnas "maha surunud 33-aastase Los Angelese elaniku ebaseadusliku tegevuse, kellel on Venemaa ja USA topeltkodakondsus ja kes oli seotud välismaale rahalise abi andmisega".

RIA Novosti postitas FSB video, millel on näha kapuutsiga politseinikke, kes panevad käsi raudu valges jopes naisel, kellel oli silmadele tõmmatud valge müts.

FSB teatel kogus naine alates 2022. aasta veebruarist alates omaalgatuslikult ühe Ukraina organisatsiooni huvides raha, mida hiljem kasutati Ukraina relvajõududes meditsiinivahendite, varustuse, relvade ja laskemoona ostmiseks".

Lisaks osales süüdistatav USA-s viibides korduvalt Ukrainat toetavates aktsioonides, väitis FSB.

Teate kohaselt tegeleb FSB juhtumiga riigireetmise paragrahvi alusel, mille puhul võib vanglakaristus ulatuda 20 aastani.

Praegu on Venemaal vangis mitu USA kodanikku, sealhulgas Wall Street Journali ajakirjanik Evan Gerškovitš, kes vahistati eelmisel aastal spionaažisüüdistustega, mida tema, tema tööandja ja USA valitsus eitavad.

Venemaa president Vladimir Putin teatas intervjuus USA ajakirjanikule Tucker Carlsonile, et soovib pidada läbirääkimisi vangide vahetuse üle eesmärgiga vahetada välismaal vangistatud venelastest kurjategijad Venemaal kinni peetud USA kodanike vastu.