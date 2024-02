Tallinnas põles Kristiine keskus

"Täna kell 16.16 sai häirekeskus teate põlengust Kristiine kaubanduskeskuses. Sündmusele reageeritakse suurte jõududega. Esimesed päästjad on juba kohal ning sisenenud keskusesse tulekollet otsima," teatas päästeamet sotsiaalmeedias.

Esimesed päästjad olid kohal kell 16.25 ning majja sisenes kolm suitsusukelduspaari tulekollet otsima. Kella 18 ajal lasid päästjad keskuse töötajaid juba hoonesse sisse ja pealtnägijate hinnangul olid kustutustööd läbi.

"Lahtise tule allikas on olnud ilmselt mingi tehnoloogiline probleem. Muud ei oska praegu prognoosida. Aga seda ei saa veel kinnitada, sest uurijad teevad tööd," ütles Põhja päästekeskuse välijuht Gert Teder.

"Tulekahjust on haaratud laoplokk. Põlevmaterjali võib seal olla palju - mööbel, madratsid," ütles Teder.

Teder lisas, et evakuatsioon töötas kiiresti. "Kiitus turvafirmale, et hoone saadi kiiresti tühjaks. Ka kõik uksed saadi kiiresti valve alla, et inimesed poodi sisse ei läheks," ütles Teder.

Ta kinnitas, et kannatanuid ei ole. "Algfaasis oli info, et kaks inimest on kadunud, aga nende inimestega on nüüd kontakti saadud," ütles Teder.

Päästemeeskond töötab hoone mitmes osas. "Töötame laos ja kontrollime ka põleva osa vastasseinasid. Keskusesse on suits levinud, aga leegid ei ole. Tuli on saadud pidama ja kustutamine kestab kolm-neli tundi veel. Tuulutatud ei saa keskus enne homme hommikut," lausus Teder.

ERR avaldab Nikolai Kulikovi videod sündmuskohalt.

Hetkel tegelevad päästjad aktiivselt tule leviku piiramisega, tulekollete otsimisega ning nende likvideerimisega. Kustutustööd ning tulekollete otsimine käib mitmes töölõigus. Tulekahjus keegi kannatada pole saanud.

Päästeamet palub ümbruskonnas elavatel inimestele uksed ja aknad sulgeda ning sundventilatsioon sulgeda. Samuti võimalusel vältida piirkonnas viibimist.

Päästeameti pressiesindaja Siim Palu märkis, et ei ole täpselt teada, mis põleb. "Hõivatud on suurem osa Põhja regiooni päästeressursist, see tähendab et vähemalt viis kutselist komandot ja kaks vabatahtlikku komandot."