"Aktuaalne kaamera": pealtvaatajate muljed paraadist

Traditsioonilisest aastapäeva paraadist võttis tänavu osa pea 900 osalejat. Lisaks kaitseväe rasketehnikale sai paraadil näha NATO Eesti lahingugruppi kuuluvate Suurbritannia, Põhja-Iiri, Prantsusmaa ja USA lahingutehnikat. Pilvise ilma kiuste tegid ülelennu nii eestlaste kui ka liitlaste õhuvahendid.

1. juulini kaitseväe juhataja ametit pidav kindral Martin Herem ütles vabariigi aastapäeva kõnes, et Venemaast tulenev oht on muutnud Eesti ühiskonna küpsemaks ja kasvatanud kodanikes kaitsetahet.

"Tähtis on, et me seisame oma väärtuste eest. Käitume oma sõnade ja põhimõtete järgi. Seda isegi siis, ja just nimelt siis, kui me seeläbi ise veidi nõrgemaks jääme ja endale ohtliku Venemaa tähelepanu saame. Muidu meil polekski väärtusi ja me polekski vabad," kõneles ta.

Inimesed, kes paraadi vaatama tulid, lehvitasid lippe ja olid nähtust elevil. Leidus neid, kes peavad tehnika ja liitlaste kohalolu tilgakeseks meres, ja neid, kes tundsid uhkust.

"Mina isiklikult tunnen end Eestis väga turvaliselt," ütles Kätriin.

"Eesti on väga kaitstud. Õnneks me oleme NATO-s ja Euroopa Liidus ja meil on väga tugev kaitsevägi," sõnas Margaret.

Tüdrukud ütlesid, et on uhked Eesti rahva ja meie iseseisva riigi üle.

Ka Georgi ja Karl ütlesid, et on Eesti üle uhked. "Väga uhke tunne, sest meie riik on päris suur tegelikult. Ja loodus on meil ilus," ütles Karl.

"Mul on ka väga uhke tunne, sest meil on sõjavägi, minu meelest, sõjavägi on suhteliselt hea," ütles Georgi.

Ka kõige pisemad olid kohaletuleku üle õnnelikud, sest kohal oli lemmikmasin, millest kodudeski palju räägitud.

"Tank. Sest see laseb nii kaugele pomme ja see on äge," rääkis Chris enda lemmikmasinast.

"See oli ikka päris lahe ja seal oli väga palju tanke ja siis siin olen juba /.../ ühel tangil roninud," rääkis Mihkel.

Esimest korda sai paraadil näha Suurbritannia sõjaväe mitmikraketiheitjaid MLRS. Ameeriklased näitasid oma mobiilset raketisüsteemi HIMARS.