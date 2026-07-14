Prantsusmaal Bastille' päeva paraadil osales sel aastal ka Eesti kaitseväelasi

Hommikul rivistasid prantslased üles 6700 sõdurit, pea sada lennukit, 30 helikopterit ja üle 300 sõjamasina. Enne nende näitamist pidi aga Pariisi taeva ehtima lipuvärvidesse.

Prantslaste paraad on iga aasta uhke, kuid iga aasta pole kohal nii palju liitlasi. Seekord näeb lehvimas ka Eesti lippu.

Et see ikka ilusti lehviks harjutasid Eesti sõdurid Pariisis nädal aega.

"Hommikul kell kolm-neli äratus ja harjutama. Lihtne see pole siin kindlasti olnud selle kuumaga, aga usun, et oleme näidanud kõva võitlusvaimu," ütles Kalevi jalaväepataljoni ohvitser leitnant Thomas Feliks Nõmmsalu.

Sõdurisamm võib olla sirgeks viksitud, kuid väike närvikõdi jääb alati.

"Ikka tahame näidata nii ennast, oma pataljoni kui ka riiki ainult kõige paremast küljest. Seetõttu kerge värin on, ma usun, meil kõigil sees," ütles Nõmmsalu.

Just sõprade ja liitlaste näitamine oli seekord prantslastele tähtis. Pariislasi ei jätnud ka see külmaks, kui mööda marssisid Ukraina sõdurid. Aplaus kasvas valjuks, aga oma pojad on ikkagi kõige armsamad.

"See on kõige ilusam paraad teise maailmasõja järel. Lisaks, minu poeg osales paraadil koos õhu- ja kosmoseväe akadeemiaga. Me tulime teda vaatama," ütles Sebastien

Uskumatu, uskumatu! Ma olen väga uhke Prantsusmaa üle! Meie kaitseväelased esindavad Prantsusmaad tõesti väga hästi. Oleme täna väga uhked. Mul on nii palju

emotsioone neid vaadates, see on super!" lisas Anissa.

See on meie pere jaoks väga emotsionaalne. Palju meie pereliikmeid võttis osa. Näha neid paraadist osa võtmas, eriti 14. juulil Champs-Elysees tänaval, on midagi väga erilist," kiitsid ka Charlotte ja Benoit.



Suurel peol oli aga ka sügavam mõte - näidata sõltumatust ehk strateegilist autonoomiat, nagu prantslased seda nimetavad.

Isegi enne, kui Venemaa alustas oma mõistusevastast sõda Ukraina riigi ja maa vastu, enne kogu seda turbulentsi, mida nüüd tajume, mõtlesime Prantsusmaa ja Euroopa strateegilisele autonoomiale. Strateegiline autonoomia tähendab iseseisvat analüüsi, otsustamist ja tegutsemist," ütles kõnes Prantsusmaa president Emmanuel Macron.