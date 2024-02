Euroopa pangad kavatsevad välja maksta investoritele ajaloolised dividendid

Euroopa pangad kavatsevad välja maksta sel aastal investoritele 120 miljardi euro väärtuses raha aktsiate tagasiostu ja dividendide kaudu, seisab Šveitsi panga UBS aruandes. Tegemist on suurima summaga pea kahe viimase aastakümne jooksul, kirjutab Financial Times.

Kokku lubavad Euroopa pangas maksta investoritele välja 74 miljardi euro väärtuses dividende ja osta tagasi 47 miljardi euro väärtuses enda aktsiaid. Tegemist on suurima summaga vähemalt alates 2007. aastast ning see on 54 protsendi võrra suurem kui 2022. aastal, ütlevad UBS-i analüütikud.

Enim kasvab just aktsiate tagasiost. Euroopa 50 suurimat panka ostsid viimastel aastatel tagasi enda aktsiaid ainult mitme miljardi euro väärtuses. Aktsiate tagasiost kergitab järelejäänud aktsiate hinda ning seega suurendab investorite tootlust.

Peamiseks kasvanud dividendide ja aktsiate tagasiostu põhjuseks on pankade ajalooliselt kõrge netointressitulu. Euroopa pangad teenisid umbes 100 miljardit eurot viimase kahe aasta jooksul tänu sellele, et netointressitulu ehk vahe hoiustelt makstavate intresside ja laenudelt küsitavate intresside vahel on suurenenud. Kasvanud intressimäärade põhjuseks on baasintressimäärade tõstmine kekspankade poolt.

Veel koroonakriisi alguses neli aastat tagasi keelas Euroopa Keskpank (ECB) Euroopa pankadel maksta välja dividende ja osta oma aktsiaid tagasi. Nüüd suhtuvad keskpank ja teised pangandussektori järelevalvega tegelevad ametid palju mõistlikumalt aktsiate tagasiostmisse. Samas ei soovi ECB, et pangad maksaksid aktsionäridele aastas rohkem välja kui nad on teeninud kasumit, kirjutab Financial Times.

Kõige rohkem lubavad oma kasumist tagastada investoritele Itaalia pank UniCredit ja Briti pank Barclays. UniCredit lubab maksta investoritele välja 8,6 miljardit eurot ehk kogu oma 2023. aasta kasumi. Barclays lubab aga maksta investoritele välja 10 miljardit naela järgmise kolme aasta jooksul.

Suurendavad väljamakseid investoritele ka Hispaania pank Santander ja Saksamaa suurim laenuandja Deutsche Bank. Varem raskustes olnud Itaalia pank Monte dei Paschi maksab dividendid välja esimest korda 13 aasta jooksul. Ka aruande koostaja UBS suurendab dividendi 27 protsendi võrra aktsia kohta võrreldes eelmise aastaga.

Samas hoiatavad analüütikud, et järgmisel aastal vähenevad dividendid ja aktsiate tagasiostu mahud, sest keskpangad kavatsevad langetada intressimäärasid.

"Pangad on suurendanud oluliselt aktsionäride kapitalitootlust, kuid see on parim, mis saab olla. Regulaator [ECB] ei pruugi edaspidi toetada palju soodsamat rahajagamist investoritele," ütles Financial Timesile USA panga JPMorgani analüütik Mislav Matejka.