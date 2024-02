Valgevene partisanid kavandavad riigipööret Lukašenko režiimi vastu

Üks Valgevene partisanide grupp teatas, et see kavandab riigipöördekatset Valgevene autoritaarse valitseja Aleksandr Lukašenko vastu. Ühenduse juhi sõnul viiakse plaan ellu "õigel ajal".

Poolas peakorterit omav partisaniühendus BYPOL on tegelnud vabatahtlike sõjalise ettevalmistamisega ning võttis vastutuse mitme sabotaažiaktsiooni eest Valgevenes asuvate Vene sõjaväerajatiste vastu. Nüüd ütleb üks organisatsiooni juhtidest avalikult, et kogu senise tegevuse mõtteks on ettevalmistus riigipöördekatseks Lukašenko režiimi vastu, kirjutab Politico.

"Me oleme töötanud välja plaani ja me viime selle ellu õigel ajal," ütles BYPOL-i esindaja Aliaksandr Azarov Belgia väljaandele VRT.

Azarovi sõnul on Vene okupatsioonivägede kaotus Ukrainas vajalik eeltingimus Lukašenko režiimi nõrgestamiseks.

"Ilma Putinita pole ka Lukašenkot. Kui Ukraina suudab korraldada eduka pealetungi, poleks Putinil enam aega Valgevene jaoks," ütles BYPOL-i esindaja.

Azarovi sõnul ründasid ühenduse partisanid viimase kahe aasta jooksul Vene lennukeid, kahjustasid Vene sõjatehnika vedamiseks kasutatavaid raudteid ning valmistasid ette Valgevene vabatahtlikke, kes võitlevad Ukraina poolel Venemaa vastu. 2023. aasta veebruaris võttis BYPOL vastutuse droonirünnaku eest, milles kahjustati oluliselt Vene lennukit Minski lähedal olevas õhuväebaasis.

Azarov on endine Valgevene jõuorganite ametnik, kes lahkus oma töökohalt pärast 2020. aasta Valgevene võltsitud presidendivalimisi, millele järgnesid repressioonid meeleavaldajate ja teisitimõtlejate vastu. Ta põgenes Ukrainasse ning seejärel kolis Poolasse, kust ta juhib BYPOl-i.

15. veebruaril mõistis Valgevene kohus Azarovi koos veel viie endise Valgevene jõuametnikuga tagaselja süüdi "ühiskondliku viha õhutamises, võimu vägivaldse haaramise kavandamises ja ekstremistliku ühenduse loomises". Azarovile mõisteti 25 aasta pikkune vanglakaristus ning 123 500 dollarit trahvi.

Alates 1994. aastast Valgevenet juhtinud Lukašenko teatas eelmise nädala pühapäeval, et ta kavatseb kandideerida uuesti presidendiks järgmise aasta valimistel.

Lukašenko võimaldas Kremlil Valgevene territooriumi kasutamist Põhja-Ukraina oblastitesse tungimiseks 2022. aasta 24. veebruaril. Samuti lubas Lukašenko Venemaal paigutada Valgevene territooriumile tuumarelvi.

Euroopa Liit ja teised lääneriigid on mõistnud hukka Valgevene osalust Venemaa sõjas Ukraina vastu, samuti kehtestati sanktsioonid paljude Valgevene ametnike ja ettevõtete suhtes.