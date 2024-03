Kadri Liik: Navalnõi matuste ajastus on Putini jaoks ebamugav

Kadri Liik ei oska öelda, kas Aleksei Navalnõi lesk Julija Navalnaja võtab abikaasa 1. märtsil toimuvatest matustest osa. "Sellest ei ole üldse juttu olnud. Ma arvan, et pigem ta ei lähe sinna. Muidugi ei saa täielikult välistada. Ta võib ka ootamatult kohale ilmuda. Mingit arreteerimise käsku tema nimele välja antud ei ole. Teoreetiliselt ta võiks minna ja riiki teda lastakse. Kas ka välja lastakse, on muidugi küsimus," ütles Liik.

Liigi sõnul oleks mõistetav, kui Navalnaja matustest osa ei võtaks. "Ma arvan, et sellel oleks mõistetavad põhjused. On hea, et see matus üleüldse toimuda saab. Ma arvan, et ju saadi ka Kremlis aru, et surm on ikkagi mingis mõttes püha asi. Ja surnukeha väljaandmisega edasi viivitada – võibolla see ei oleks ikkagi sobinud, isegi nende standardite järgi," sõnas Liik.

Aleksei Navalnõi maetakse Moskva Borissovo kalmistule. "See ei ole eriti tuntud kalmistu. See on väike kalmistu Moskva kaguosas. See ei ole Moskva kõige moodsam rajoon. Saan aru, et ta maetakse sinna, kuna see on tema elukohajärgne kalmistu. Aleksei ise elas seal lähedal ja tema vanemad, minu teada, elavad ka seal kandis," ütles Liik.

Liigi hinnangul kardavad Vene võimud kokkupõrkeid emotsionaalsete rahvahulkadega ning sanktsioneerivad matustel käinud inimesi pärast matuste toimumist.

"Teada on, et seal on palju politseid. Teedele on pandud metallist piirangud, kirikus on keelatud foto ja video. Mis täpselt juhtub – ei tea. Kardetakse muidugi kokkupõrkeid. Kui vaadata Putini praktikat, siis tavaliselt sellistel hetkedel on olnud niimoodi, et lastakse inimestel natukene auru välja lasta. Ei minda laupkokkupõrkesse emotsionaalsete rahvahulkadega. Aga hiljem sanktsioneeritakse neid, kes on kohal käinud. Ma arvan, et kõik, kes sinna matustele lähevad, on sellest väga teadlikud. Ega nende osalus seal saladuseks ei jää. Moskvas on väga head näotuvastussüsteemid ja neid kasutatakse intensiivselt," sõnas Liik.

Liik ei oota, et Navalnõi matustest võtab osa selline rahvahulk, mis üheksa aastat tagasi võttis osa Vene režiimi poolt mõrvatud Boriss Nemtsovi matustest.

"See kalmistu ja see kirik – sinna lõputult ei mahu. Võib olla paljud ei pääsegi sinna lähedale. Ma mäletan, et üheksa aastat tagasi oli Moskvas protestimarss pärast Boriss Nemtsovi mõrvamist. Seal oli küll 30 000 inimest. Palju rahvast, läbi aegade üks suurimaid. Ja tema matustel, mis olid järgmisel päeval Sahharovi keskuses, sinna lookles ka lõputu järjekord. Aga ajad on muutunud. Nemtsovi matustel käisid veel ka mõned valitsuse liikmed kohal. Täna midagi sellist oodata küll ei tasu," ütles Liik.

"Ma ei tea, mida saadikud otsustasid. Ei tahtnud ka telefoni teel küsida. Liine ju saab jälgida. Ma arvan, et nad midagi kindlasti teevad ega jäta seda tähelepanuta," sõnas Liik.

Liigi sõnul on võimalik, et Navalnõi hauast saab memoriaalilaadne paik, kuhu inimesed hakkavad lilli viima. "Navalnõil on väga pühendunud pooldajaid. Samas tema organisatsioon on Venemaal keelustatud. Kindlasti kõik, kes seal käiksid, peaksid arvestama väga suurte isiklike riskidega," lausus Liik.

"Samas Boriss Nemtsovi mõrvapaigal on lilled siiamaani. Kõik need üheksa aastat. Ja neid viiakse koguaeg juurde. Seda silda inimesed valvavad, see ei ole kuidagi unarusse jäänud," sõnas Liik.

Liik kahtleb, kas Aleksei Navalnõi lesest saab uus opositsiooni juhtfiguur. "Ma ei ole kindel. Tal saab ikkagi raske olema seda rolli üle võtma. Kindlasti kogu see organisatsioon hea meelega toetab teda. Aga sellest ei pruugi piisata. Tal ikkagi ei ole mitmeid omadusi, mis olid Alekseil. Ta ei ole endale Venemaal nime teinud kellegi teise kui Aleksei naisena. Tal ei ole iseseisva poliitiku staatust, mis oleks Venemaal omandatud. Kui palju ta piiri tagant saab Venemaa inimeste hingedesse, on minu jaoks küsitav," ütles Liik.

"Ma ei ole ka kindel, kas tal on samasugune karisma. Alekseil oli väga hea huumor, ta oli tore inimene. Julijast sellist positiivsust kaugele ei kiirga. Võib-olla see tuleb. Ka suhetes lääneriikidega, oli Alekseil hea inglise keel ja oskus suhelda. Julijal – ma ei ole kindel, kas ta räägib inglise keeles. Võib-olla õpib. Ma ei ole teda vestluses näinud," sõnas Liik.

Putini vihjas 29. veebruaril peetud aastalõpukõnes Macroni väitele Ukrainasse lääneriikide maavägesid saata. "Putin tegelikult ju viitas sellele eile, kui ta oma aastakõnet pidas, öeldes, et sõda võib edasi eskaleeruda ja kõik, kes tahavad siia vägesid saata – meenutage, kuidas varem on nendega läinud. Ta viitas Napoleoni kogemusele Venemaal," ütles Liik.

"Ma arvan, et Putin tunneb, et sõda läheb tema jaoks hästi. Vene väed on uuesti pealetungil. Et Ukraina väed ennast kokku suudaks võtta ja vastu pealetungile minna – seda selleks aastaks keegi ei prognoosi. Ta arvab, et võit on käeulatuses. Tema eilne sõnum kõlas sellise ähvardusena, et ärge hakake seda meile raskemaks tegema või siis ise kahetsete," sõnas Liik.

"Ma arvan, et nende matuste ajastus on Putini jaoks ebamugav. Valimiskampaania ajal sellist väikese riskiga, aga prognoosimatut sündmust, ma ei usu, et nad seda tahtsid. Mistõttu ma ei ole kindel, et Kreml ta meelega tappis. Kaudselt loomulikult. See on ikkagi Kremli jaoks risk. Nad on selliste olukordadega varemgi toime tulnud – ebameeldivalt oskuslikult. Tõenäoliselt tulevad nüüd ka," ütles Liik.