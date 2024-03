Saksa rongijuhid alustavad taas streiki

Streigi kuulutas välja rongijuhtide ametiühing GDL, mis nõuab töönädala lühendamist 38-lt tunnilt 35-le. Rongijuhid nõuavad veel ka palgatõusu, vahendas Deutsche Welle.

Kaubarongide juhid alustavad streiki kolmapäeva õhtul, reisirongide juhid alustavad streiki neljapäeva varahommikul.

"Alustame streigilainet. Selle raames pole raudtee enam usaldusväärne transpordivahend," teatas GDL-i juht Claus Weselsky.

Rongijuhid streigivad 35 tundi, kuna nõuavad 35-tunnist töönädalat. Weselsky ütles, et streigi eest vastutab raudteefirma Deutsche Bahn.

"See streik kestab kokku 35 tundi. Kolmkümmend viis tundi, et kõik riigis saaksid aru, millega see on seotud. Nimelt 35-tunnise nädalaga," rääkis Weselsky.

Streik mõjutab oluliselt sakslaste liiklusvõimalusi. Streik avaldab veel ka negatiivset mõju riigi majandusele. Samal ajal on Saksa majanduse seis viimaste kuude jooksul halvenenud.

Saksamaal on aga aina rohkem probleeme. Verdi ametiühing teatas esmaspäeval samuti, et Lufthansa maapealsed töötajad hakkavad sel nädalal streikima.

Keskpank teatas veebruaris, et streigid kahjustavad riigi tootlikkust ning Saksamaa võib esimese kvartali lõpuks jõuda tehnilisse majanduslangusse.

Tehniline retsessioon on majandusteadlaste kasutatav mõiste, millega tähistatakse vähemalt kaks kvartalit järjest kestnud majanduslangust.