Euroopa Liit hakkab satelliidi abil Venemaale ausat televisiooni edastama

Europarlamendis käivitati teisipäeval projekt Svoboda, millega hakatakse vene sõltumatut ajakirjandust edastama Venemaa vaatajatele Euroopa satelliidi Eutelsat vahendusel. Projekti eestvedajateks on Diderot Komitee ja organisatsioon Piirideta Reporterid, mille hinnangul on Venemaal televisioonil oluline roll.

"Venemaal üksi on rohkem kui 45 protsendi majapidamiste jaoks satelliit peamiseks televisioonisignaali allikaks. Prantsuse firma Eutelsat, millega selles projektis koostööd teeme, edastab signaali vähemalt 30 protsendile teleriga majapidamisele Venemaal," rääkis Piirideta Reporterid projektijuht Jim Phillipoff ERR-ile.

"Usun, et paljud inimesed Venemaal sooviksid lugeda fakte ja tõenditepõhist tõde, mitte ainult Kremlis sündinud propagandat. Seepärast on sellised projektid olulised, et venemaalased saavad lugeda midagi muud ametlikust doktriinist, mis on valesid täis," rõhutas Euroopa Komisjoni asepresident Vera Jourova.

Satelliit hakkab edastama uuema põlvkonna signaali, mille levi Vene võimud ei suuda seni veel häirida. Ligipääsu saavad venemaalased mitmetele tuntud väljaannetele.

"Golos, Novaja Gazeta, Deutsche Welle vene keeles, Radio Sahharov ja teised taolised meediaväljaanded ja neid saaks olema kokku 25 ja see võiks siis levida kokku 61 miljoni elanikuni," loetles Euroopa Parlamendi saadik Andrus Ansip (Reformierakond), kes oli üks projekti eestvedajaid.

Projekt sai alguse sellest, et Ansip koos teiste asjaosalistega võitlesid Venemaa propagandakanalite levitamise vastu Eutelsatis. Eduka võitluse järgmise sammuna kirjutas Ansipi abi Stinne Vaga taotluse europarlamendi rahastuseks.

"Taotlesime kahte miljonit. Öeldi, et seda on liiga palju. Leiti, et poolteist miljonit on paras. Kiideti heaks Euroopa Parlamendis ja see oli see kese, mille ümber hakkas see projekt koonduma. Praegu pole Euroopa Komisjon veel lõplikke rahastamisotsuseid langetanud," ütles Ansip.