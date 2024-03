Peaministri büroo: Netanyahu kiitis heaks sõjalise operatsiooni Rafah's

Iisraeli parempoolne peaminister Benjamin Netanyahu kiitis heaks sõjaväe kava korraldada operatsioon Rafah' linnas, kuhu on koondunud varjupaika otsima enamik sõjast räsitud Gaza sektori elanikkonnast, teatas tema büroo reede õhtul.

Netanyahu kiitis heaks tegevusplaanid Rafah's, märkis peaministri büroo avalduses lisamata üksikasju või ajaraami.

Avalduse kohaselt on sõjavägi valmis operatsioonilise poole pealt ning elanikkonna evakueerimiseks.

USA president Joe Biden, kes on toetanud Iisraeli sõjas Palestiina äärmusrühmituse Hamas vastu, on öelnud, et Iisraeli väe tungimine Rafah'sse oleks punane joon, kui pole paigas usaldusväärne plaan tsiviilelanike kaitsmiseks.

Ühendriikide välisminister Antony Blinken ütles reedel Viinis, et Washington pole näinud ühtegi plaani Rafah' operatsiooniks, kuid kordas, et USA soovib näha selget ja täidetavat plaani, mis kindlustab tsiviilelanike kaitstuse.

Palestiina omavalitsuse presidendi Mahmud Abbasi kantselei väljendas omakorda sügavat muret seoses Iisraeli oodatava sõjalise pealetungiga Rafah's, mis võib kaasa tuua uue veresauna ja palestiinlastest tsiviilisikute sunnitud ümberasumise Gazas.