Gazasse jõudis abisaadetisega 200 tonni toiduaineid

Esimese Gaza sektorisse jõudnud humanitaarabilaeva last on lossitud, teatas USA heategevusorganisatsioon World Central Kitchen. Esimese laevaga saabus sektorisse 200 tonni toiduaineid ning seda asutakse laiali jagama.

Õige pea peaks Küproselt Gaza poole teele asuma veel üks alus 240 tonni toiduainetega pardal. Iisraeli armee teatel nad meritsi saabuvale humanitaarabile takistusi ei tee. Aastaid on Gazas kestnud mereblokaad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

World Central Kitcheni esindaja Juan Camilo ütles, et organisatsioon töötab Küprosel Larnaca sadamas ka öösel vahetpidamata selle nimel, et Gazasse rohkem abi saata.

"Minu taga näeb tonnide kaupa abi Gazale. Lastime järgmist laeva, mis on valmis rohkem abi kohale toimetama. Nendel kaubaalustel on oad, lihakonservid. Meil ​​on jahu, riis ja loomulikult on meil datlid," ütles Camilo.

Küprose sõnul võib teine ​​​​laev abilastiga Gaza sektori tarvis lahkuda juba laupäeval, esimene alus on sealt pärast kauba edukat kohaletoimetamist tagasiteele asunud.

Abilaev Jennifer peaks väljuma Gazasse laupäeval või pühapäeval, ütles välisministeeriumi pressiesindaja Theodoros Gotsis riigiraadiole.

Küprose mereabikoridor on mõeldud vähemalt osaliselt lahendama kriisi Gazas pärast enam kui viis kuud kestnud sõda, samas kui ÜRO agentuurid hoiatavad ähvardava näljahäda eest.

Küprose president Nikos Christodoulides ütles ajakirjanikele, et Open Arms on hakanud Küproselt tagasi tulema ja organisatsioon on valmis saatma Gazasse teise laeva humanitaarabiga.

Hispaania heategevusorganisatsioon teatas, et Open Arms jõuab pühapäeval Küprosele tagasi ja võib osaleda tulevastes abitarnetes.