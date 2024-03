Ukrainas võitlev eestlane andis "Pealtnägijale" ülevaate olukorrast rindel

Sügisel tegi "Pealtnägija" loo eesti võitlejatest Ukrainas, keda on viimastel andmetel 50 ringis. Üks neist on 25-aastane Egert, kes on vabatahtlik eriüksuses Omega.

Eelmisel nädalal pääses ta oma relvavendadega lahinguülesande täitmisel napilt Vene vägede haardesse sattumisest ja sai ka kergelt haavata.

Egert saatis "Pealtnägijale" väikese ülevaate olukorrast.

"Meedias räägitakse väga palju Ukraina laskemoonapuudusest, aga õnneks meil seda puudusetunnet ei ole, kuna me oleme luureosakonnas ja meil on üpris palju varustust siin. Aga meil ei ole piisavalt suuri relvi, et Venemaale vastu hakata," rääkis Egert.

"Kuna Venemaa on tõesti oma terve sõjatööstuse mobiliseerinud, siis meil on väga raske, kuna neil on neid suuri, arenenud relvi, mis tänapäeval sõja otsustavad, ja meil on neid vähe," lisas Ukraina kaitseministeeriumi luureosakonna Omega grupis võitlev mees.

"Omega grupp on erioperatsioonide grupp ja me juba ka võitleme eesliinil. Võitlused on hetkel väga-väga rasked," sõnas ta.