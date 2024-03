Türil saabus kevad Paidega peetud 24 tunni ujumisvõistlusega

Türi on kevade kodu. Kui astronoomilise kevade saabumine langeb öisele ajale, tervitatakse kevadet õhtul. Kohale kutsutakse ka talve-, suve-, sügise- ja päris pealinna juhid. Kuid täna juhtus midagi, mida 24 varasemal korral pole ette tulnud – türilasi austas oma kohalolekuga Tallinna ametlik linnapea.

Kuigi kevad on türilaste südameis juba ammu, pole tänavu õnnestunud veel ainsatki muruniidukit käima tõmmata, mis ometi on selge märk kevade saabumisest. Kevade alguse puhul tehti seda nüüd vähemalt sümboolselt.

"(Kevad tuli hinge) juba siis, kui esimesed lõokesed meil põllu peal laulsid nii kõvahäälselt ja sookured ja kõik on kohal ju," ütles türilane Mirja-Mai.

"Igal Türi inimesel on aastaringselt kevad südames, aga niisugune meeldiv ja pidulik tunne tuleb ikka siis, kui päris kevad saab alguse," sõnas türilane Mati.

Kevade tervitamise pidustused Türil jätkuvad südaööni.

Kuid maha ei magatud ka kevade saabumise hetke varahommikul kell 5.06. Just siis lõppes naaberlinnade Paide ja Türi vaheline 24-tunnine ujumine. Kella viie paiku tegi türilaste rajal viimasena stardi vallavanem Sulo Särkinen.

"Ma arvan, et seda ei olegi juhtunud, et kell viis või üldse öösel tuleks ujuma minna. Ja ei ole ka juhtunud seda, et lähen talvel vette ja tulen kevadel veest välja," ütles Särkinen.

"Kokku Türi ja Paide ujusid kahel rajal peaaegu 157 kilomeetrit. Türi peaaegu 79 kilomeetrit ja Paide 78 kilomeetrit. Ja vahetusi oli peaaegu võrdselt," kirjeldas ujumismaratoni korraldaja Triin Pärna.

Viimati ujusid Paide ja Türi võidu 2010. aastal, järgmisel korral loodetakse kohtuda juba viie aasta pärast.