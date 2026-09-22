Politico: Merz seisab keeruliste valikute ees

Saksamaa valitsusparteil konservatiivsel CDU-l on käes rasked ajad ning veebiväljaanne Politico kirjutab, et Saksamaa kantsler Friedrich Merz seisab keeruliste valikute ees. Ta võib muuta oma senist ebapopulaarset reformipoliitikat või jätkata selle kaitsmist, riskides sellega, et CDU toetus langeb veelgi.

Mecklenburg-Vorpommerni valimistel sai CDU vaid 4,9 protsenti häältest ega pääsenud enam liidumaa parlamenti. Samal ajal saavutas parempopulistlik AfD taas võimsa tulemuse, suurendades survet Merzile ja tema erakonnale.

Merz tunnistas pärast valimiskaotust, et avalikkuse vastuseis tema reformidele on üks CDU peamisi probleeme. Siiski ei pakkunud ta välja selget plaani olukorra lahendamiseks. CDU juhtivad poliitikud avaldasid kantslerile toetust, kuid samal ajal kasvab erakonnas mure, et Merzi juhtimisel võib partei kaotada suure osa oma valijatest.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et CDU-l pole ka suurt valikut. Juhtkonnavahetust peetakse praeguses olukorras riskantseks. Saksamaa poliitiline olukord on pingeline, AfD on küsitlustes tugeval positsioonil ning CDU-sisene võimuvõitlus võiks erakonda lõhestada veelgi.

Samal ajal leiavad majandusteadlased, et Merzi reformid on Saksamaa konkurentsivõime säilitamiseks hädavajalikud. Saksamaa elanikkond vananeb ja sotsiaalkulud kasvavad ning Merzi struktuurireformid püüavad nende probleemidega tegeleda.

Probleem seisneb aga selles, et sellised reformid ei meeldi valijatele. Varasemad valitsused hoidusid selliste poliitiliste riskide võtmisest, mis võimaldas näiteks Angela Merkeli valitsusel juhtida riiki ligi 16 aastat. Merkeli ajastu tegevusetuse tagajärjed on nüüd langenud Merzi õlgadele, mis omakorda kahjustab CDU reitingut.

Politico toob välja, et ka CDU juhid mõistavad partei ees seisvaid probleeme. Haridusminister Karin Prien tõdes, et Merzi väljavahetamine ei lahendaks probleeme, kuna erakonnal pole talle sobivat asendajat.

"Meie riik on tõeliselt keerulises olukorras ja ma kaalun meie valikuid väga hoolikalt. Ma ei näe, kuidas juhi väljavahetamine tegelikult muutusi tooks, kui just pole võtta mõnda teist kandidaati. Seda ma samuti ei näe. Seetõttu peame nüüd kantsleriga koostööd tegema. Peame arutama, kuidas saaksime avalikkuse seas saavutada taas suuremat heakskiitu," rääkis Prien.

Politico toob veel välja, et isegi kui Merz jääb ametisse, ootavad teda juba uued probleemid. CDU ja sotsiaaldemokraatide (SPD) koalitsioonil on parlamendis vaid 12-kohaline ülekaal. Seetõttu võivad isegi väikesed erimeelsused põhjustada reformide läbisurumisel tõsiseid probleeme.

Järgmisel aastal toimuvad mitmes liidumaal valimised ning riigis kasvab mure, et niigi raskustes olevad peavooluparteid võivad kaotada veelgi toetajaid. Madala reitinguga kimpus olev SPD on juba seetõttu andnud mõista, et soovib Merzi reformikava muuta.

"Kui meie riigi kodanikud tajuvad reforme millegi sellisena, mis ohustab nende elu ja viib vaid olukorra halvenemiseni, siis ei pea me parandama mitte ainult oma kommunikatsiooni, vaid mõnes valdkonnas ka reformide sisu ennast," ütles rahandusminister (SPD) Lars Klingbeil

Samal ajal kasutab AfD Merzi nõrkust ära, et suurendada poliitilist survet. Populistid väidavad nüüd, et CDU ei suuda Saksamaal vajalikke reforme ellu viia. "Saksamaa vajab hädasti reforme, mida praegu ei viida ellu," teatas AfD kaasjuht Alice Weidel.