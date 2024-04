Soome-Vene piir jääb suletuks määramata ajaks

Soome valitsus otsustas neljapäeval, et piiriületuspunktid Soome-Vene piiril jäävad suletuks määramata ajaks. Samuti otsustas valitsus keelata piiriületust mitmes seni rahvusvaheliseks liikumiseks avatud olnud sadamas.

Alates 15. aprillist jäävad kuni valitsuse uue otsuseni suletuks kõik piiriületuspunktid Soome-Vene maismaapiiril.

Samal kuupäeval keelatakse määramata ajaks piiriületus Haapasaari, Nuijamaa ja Santio sadamates.

Otsust kehtib, kuni valitsus peab seda vajalikuks.

Soome siseministeerium teatas pressiteates, et lähtudes võimudele saadaolevast infost on Venemaa korraldatud piiriületuse oht jätkuvalt suur.

"Soome ametkonnad peavad seda pikaajaliseks olukorraks. Me pole näinud midagi sel kevadel, mis annaks meile võimaluse järeldada, et olukord on sisuliselt muutunud," ütles siseminister Mari Rantanen.

Soome oli sunnitud sulgema piiri Venemaaga eelmise aasta lõpus Moskva korraldatud Süüriast ja Somaaliast pärit sisserändajate piiriületuste järsu kasvu tõttu. Soome ja Euroopa Liit on mõistnud hukka selle, et Kreml kasutab rännet relvana.

Veebruaris langetatud otsuse järgi pidi Soome-Vene piir jääma suletuks kuni 14. aprillini.