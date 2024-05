Soome valitsus esitas eelnõu Venemaa võimaliku ränderünde tõrjumiseks

"Tegeleme sisuliselt hädaolukorra seadusandlusega," ütles Soome peaminister Petteri Orpo pressikonverentsil eelnõu tutvustades. Ta möönis, et seadusega seotud küsimused on keerulised, kuid teistest vahenditest ei piisa Soome kaitsmiseks pahatahtliku välise mõjutamise vastu.

"Eelnõus on teatud pinged põhiseadusega, Euroopa Liidu seadusandluse ja rahvusvaheliste lepingutega," tõdes Soome siseminister Mari Rantanen samal pressikonverentsil.

Samas valitsuse nõunik Sanna Palo ütles, et ehkki ettepanekus on mõningaid pingeid, ei ole see otseselt vastuolus põhiseaduse ja Soome rahvusvaheliste kohustustega.

Ettepaneku kohaselt võib rahvusvahelise kaitse taotluste vastuvõtmist piirata, kui Soome riiklik julgeolek on tõsiselt ohus.

"Kahjuks ei paku Euroopa Liidu õigus meile efektiivseid vahendeid selle probleemiga tegelemiseks. Ma loodan, et meie algatus käivitab töö üleeuroopalise lahenduse leidmiseks," ütles Orpo.

Eelnõu kohaselt peavad Venemaa piirilt saabuvad pagulased jääma varjupaigataotluse menetlemise ajaks piirile või selle lähedal asuvatesse keskustesse. Need, kellele Soome riik keeldub sisenemisluba andmast, saadetakse välja ning piirivalve saab selleks õiguse jõudu kasutada.

Erand tehakse teatud eriti haavatavatele isikutele või isikutele, keda ähvardab oma riigis reaalselt surmanuhtlus, piinamine või muu inimväärikust alandav kohtlemine.

Eelnõuga kaasnevaks hädaolukorra seaduse muutmiseks on vaja parlamendi viiekuuendikulist toetust, seega vajab valitsus laialdast toetust ka opositsioonilt.

Niinimetatud tagasisaatmise seaduse saaks valitsus käivitada ainult erijuhtudel, märkis Orpo. Kui seadus vastu võetakse, kehtib see üks aasta alates jõustumise kuupäevast.

"Seaduse vastuvõtmisel proovime piiri ettevaatlikult avada. Võiksime alustada ühest piiripunktist. Ja kui piiriülene koostöö toimib, siis see võimaldab avada ka teised," ütles Orpo.

Aastatel 2023–2024 langetasid Soome võimud korduvalt otsuse sulgeda mõni riigi kaheksast piiripunktist, tuues põhjuseks kolmandatest riikidest pärit migrantide massilise liikumise Soome piirile ning lõpuks sulges kogu reisijaliikluse Venemaaga. Soome on migrantide massilist piirile saatmist nimetanud Venemaa hübriidrünnakuks ja julgeolekuohuks endale.

Aprilli alguses teatas Soome valitsus, et hoiab piiri Venemaaga suletuna kuni edasise teatamiseni.

Soome rahvusringhääling Yle märkis, et seaduseelnõu ettevalmistamisega kiirustati, kuna Soome võimud kardavad, et kevade saabumisega paranevad taas looduslikud tingimused migrantide suuremaks liikumiseks piirile.