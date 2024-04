Venemaa piirab ametnike võimalusi välismaal käia

Kremli teatel keelatakse mõne valdkonna valitsusasutuste töötajatel turvakaalutlustel üldse välismaale reisimine, mõnedel aga tuleb oma välisreisi plaanidest ette teatada või saada eriluba.

"Kõigis organisatsioonides on praeguses välisreiside kooskõlastamise režiimis nüansid, kus töötajate reisimine ei ole lubatud. On erinevaid organisatsioone ja asutusi, kus kehtib teavitamise kord ja individuaalsete kooskõlastuste kord," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov reedel ajakirjanikele, kommenteerides meedia teateid, et Vene riigiametnike välisreisidele kehtestatud piiranguid on karmistatud.

Uudisteagentuur Reuters teatas neljapäeval, et Venemaa muudab mõnede ametnike jaoks välismaale reisimise raskemaks, kuna kardetakse, et välisriikide võimud võivad püüda saada juurdepääsu Venemaa riigisaladustele ajal, kui Vene-Lääne suhted on viimase rohkem kui 60 aasta rängimas kriisis.