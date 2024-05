Kannik: Vene kindralite vahistamised võivad olla seotud Putini mässuhirmuga

Vahistamised algasid möödunud kuul Venemaa asekaitseministriga ja nüüd on riburada võetud ette veel käputäis inimesi kaitseministeeriumi ja sõjaväe ladvikust. Kõiki süüdistatakse korruptsioonis.

See aga pole rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juhi Indrek Kanniku arvates vangerduste peamine põhjus. Pigem on tema hinnangul Venemaa liider Vladimir Putin rahulolematu Ukraina sõja tulemustega.

"Ja lõpuks, me ei näe muidugi Putini pähe, me ei saa kindlas kõneviisis seda väita, aga diktaatorid tavaliselt lähevad ajaga üha paranoilisemaks ja seetõttu on ka täiesti reaalne see võimalus, et ta tõepoolest usub, et sõjaväe sees on tekkinud mingi grupeering, kes kaalub ta võimult kõrvaldamist ja see on võib-olla ka üks samm sõjaväejuhtkonna laiali pildumiseks ja uute suhete tekitamiseks, et seal ei saaks isegi teoreetiliselt tekkida mingit mässukatset," rääkis ta.

Kanniku sõnul võivad juhtkonna muudatused lühikeses vaates mõjuda halvasti Venemaa võitlusvõimele ja anda ukrainlastele veidi hingamisruumi.

"Kui on suur segadus, keegi ei tea, kes ametisse jääb, inimesed tegelevad eelkõige oma positsioonide kindlustamise ja kaitsmisega, siis on neil vähem aega tegeleda sõja planeerimise ja juhtimisega. Pikas perspektiivis ma isiklikult ei arva, et üks Vene kindral on oluliselt parem või halvem kui teine Vene kindral, nii et ma usun, et pikas perspektiivis see ei mõjuta (sõda)," rääkis Kannik.

"Mõju lahinguvälja tegevusele ei ole tavaliselt otsene. Ülemate vahetus, on see siis plaanipärane või erakorraline, reeglina sellises taktikas või lahingulises käitumises otsest mõju ei avalda," ütles Eesti diviisi staabiülema asetäitja operatsioonide alal kolonel Janno Märk.

Selge on aga see, et Venemaa üritab sõjaraha mõistlikumalt kulutada, sest ka uus kaitseminister on majandusteadlane.