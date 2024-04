Erakond Koos saadab europarlamenti kandideerima ainult Petersoni

"Esialgu kaalusime võimalust registreerida kolm kandidaati, kuid lõpuks pääseb nimekirja vaid üks - Aivo Peterson on aus inimene, tõeline Eesti patrioot, kes väärib oma riigi esindamist Euroopa Parlamendis," ütles Koos juhatuse liige Julia Smoli reedel ERR-i venekeelsele uudisteportaalile rus.err.ee.

Petersoni on praeguseks juba üle aasta kinni peetud, tema juhtumi kohtulik uurimine algas tänavu veebruaris.

"Teda pole veel süüdi mõistetud. Kohtume regulaarselt ja näeme, et prokuratuur üritab teda süüdlaseks teha ainult sellepärast, et ta esines rahu nimel. Kui kohus ta süüdi tunnistab, siis mõtleme, mis edasi. Praegu on liiga vara sellest rääkida," ütles Smoli. Ta avaldas veendumust, et kui Peterson valitakse Euroopa Parlamenti, vabastatakse ta vanglast.

Teised kaks võimalikku erakonna Koos kandidaati olnuks Smoli ise ja teine juhatuse liige Ülle Pukk.

"Pukk ei kandideeri isiklikul põhjusel, ta pole praegu Eestis, aga minu põhjus on puhtalt rahaline – kautsjoni tasumiseks ei leidnud vahendeid," lisas Smoli.

Valimistel osalemise tagatisraha on 4100 eurot. Petersoni registreerimiseks vajaliku summa kogus erakond kokku nii annetuste kui ka liikmemaksude toel.

Koos andis oma kandidaadi registreerimisdokumendid valimisteenistusele juba reede hommikul, kinnitas valimiskomisjon ERR-ile.

Petersoni süüdistatakse Venemaa kasuks tegutsemises

Peterson on praegu erakonna Koos üks juhtliikmeid. Eelmisel kevadel kandideeris ta riigikogu valimistel Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjas Ida-Virumaal ning sai seal 3969 häält, mis oli ligi 81 protsenti ringkonna kvoodist.

Peterson oli esinenud varem Venemaa praegust poliitikat pooldavate avaldustega ja külastanud Venemaa okupeeritud Ukraina regioone, kust ta viimati naasis eelmise aasta märtsis alguses.

Kaitsepolitsei pidas Petersoni koos veel kahe inimesega kinni sama aasta märtsis, kui ta Venemaal tagasi tuli.

Petersonile esitatud süüdistuse kohaselt abistasid liikumise Koos juhtliige Peterson ja temaga koos kohtu ette saadetud Dmitri Rootsi 2022. aasta oktoobrist 2023. aasta 10. märtsini Venemaalt saadud suuniste alusel teadlikult ja organiseeritult Venemaad ning Venemaa ametiasutuste ülesandel tegutsenud inimesi Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Süüdistuse järgi osalesid süüdistatavad teadlikus mõjutustegevuses, mille eesmärk oli luua Eestis Venemaa välis- ja julgeolekupoliitika narratiive ja propagandasõnumeid toetav poliitiline ühendus. Selle ühenduse kaudu taheti süüdistuse kohaselt luua Venemaale võimalus ohustada Eesti põhiseaduslikku korda, sekkuda Eesti sisepoliitikasse ning mõjutada ka välispoliitikat.

Samuti abistas Peterson ka Eesti vastu suunatud vägivallata tegevuses süüdistuse saanud Vene kodanikku Andrei Andronovit Eesti iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Riigireetmises süüditunnistamisel võib kohus Petersoni karistada kuue- kuni 20 aasta pikkuse või eluaegse vangistusega.

Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõpeb laupäeva õhtul

Kandidaatide registreerimiseks esitamine algas 10. aprillil ja lõpeb laupäeval, 20. aprillil kell 18:00.

Hiljemalt 30. aprilliks peab vabariiklik valimiskomisjon registreerima kõik sobilikud kandidaadid. Järgmise kolme päeva jooksul võib kandidaat esitada avalduse kandideerimisest loobumiseks.

Eestit esindab uues Euroopa Parlamendis seitse saadikut.

Igal erakonnal on võimalus oma nimekirja kanda maksimaalselt üheksa kandidaati. Iga kandidaadi kohta tuleb tasuda kautsjoni 4100 eurot.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad Eestis esmaspäevast, 3. juunist kuni pühapäevani, 9. juunini.