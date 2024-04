Riigireetmises süüdistatava Petersoni protsessil tuli üks inimene kohtusaalist eemaldada

Harju maakkohtu pressiesindaja Vivika Siplane ütles ERR-ile, et üks kohtusaali pealtvaatajana tulnud mees rikkus korda, rääkides pidevalt vahele ja ei allunud kohtu korraldustele rikkumine lõpetada või saalist väljuda. Seejärel kohtu turvateenistus juhatas mehe saalist välja.

Riigireetmises süüditunnistamisel võib kohus Petersoni karistada kuue- kuni 20 aasta pikkuse või eluaegse vangistusega.

Süüdistuse kohaselt abistasid liikumise Koos/Vmeste juhtliige Peterson ja temaga koos kohtu ette saadetud Dmitri Rootsi 2022. aasta oktoobrist 2023. aasta 10. märtsini Venemaa Föderatsioonist saadud suuniste alusel teadlikult ja organiseeritult Venemaad ning Venemaa ametiasutuste ülesandel tegutsenud inimesi Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Süüdistuse järgi osalesid süüdistatavad teadlikus mõjutustegevuses, mille eesmärk oli luua Eestis Venemaa välis- ja julgeolekupoliitika narratiive ja propagandasõnumeid toetav poliitiline ühendus. Selle ühenduse kaudu taheti süüdistuse kohaselt luua Venemaale võimalus ohustada Eesti põhiseaduslikku korda, sekkuda Eesti sisepoliitikasse ning mõjutada ka välispoliitikat.

Samuti abistas Peterson ka Eesti vastu suunatud vägivallata tegevuses süüdistuse saanud Vene kodanikku Andrey Andronovit Eesti iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Peterson: süüdistus on poliitiliselt motiveeritud

Aivo Petersoni enda sõnul on süüdistus poliitiliselt motiveeritud. "Ma olen alati arvanud, et kui ma midagi räägin, siis meil õiguskaitseorganid, kes ütlevad, et ära sellega tegele või ürita tegeleda teise nurga alt. Mitte keegi ei öelnud, et need narratiivid on valed või et edastan kellegi jutupunkte. Jutupunktid ei saa olla seadusevastane teema, see on minu enda sisekaemuse teema," ütles Peterson.

Peterson on liikumise Koos/Vmeste üks juhtliikmeid ja kandideeris riigikogu valimistel Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjas Ida-Virumaal ning sai seal 3969 häält. Peterson on esinenud varem Venemaa praegust poliitikat pooldavate avaldustega ja külastanud Venemaa okupeeritud Ukraina regioone, kust ta viimati naasis märtsis alguses.

Kaitsepolitsei pidas Petersoni koos Rootsi ja Andronoviga kinni tänavu märtsis.

Rootsi ja Andronov on endise Öise Vahtkonna liikmed. Andronov on Venemaa kodanik, kellel on Eestis alaline elamisluba.

Süüdistatavad viibivad siiani vahi all.