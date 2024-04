Rohelised plaanivad valimiskautsjoni pärast riigikohtusse pöörduda

Vabariigi valimiskomisjonis loositi esmaspäeval välja Euroopa Parlamendi valimistel kandideerijate registreerimisnumbrid. Valimistel osaleb üheksa erakonda ja viis üksikkandidaati. Valimiskomisjon jättis registreerimata ühe üksikkandidaadi, kes polnud tasunud kautsjonit.

Erakond Eestimaa Rohelised esitas küll täisnimekirja, kuid tasus kautsjoni vaid kahe kandidaadi eest ja kaks ka registreeriti. Ülejäänud seitse valimistele ei pääse.

"Nende nimel pöördus vabariigi valimiskomisjoni advokaat, kellel ei olnud volikirja meile esitatud, väitega, et kautsjoni selline nõue sellises suures summas on põhiseaduse vastane ja ebaproportsionaalselt suur. Selle taotluse just volikirja puudumise tõttu jätsime tähelepanuta," ütles vabariigi valimiskomisjoni juht Oliver Kask.

Rohelised kavatsevad nüüd pöörduda riigikohtusse, sest nende hinnangul on 4100 euro suurune kautsjon liiga suur.

"Pidades silmas Eesti inimeste sissetulekuid – tegelikke sissetulekuid –, siis see välistab väga paljude inimeste reaalse võimaluse olla nendel valimistel valimisõiguse teostaja," ütles Eestimaa Roheliste kaasesimees Evelyn Sepp.

Loosimine andis esikoha erakonnale Koos, kus kandideerib ainsana Aivo Peterson, kes viibib riigireetmise süüdistusega vahi all. Vanglast aga Peterson kampaaniat tegema ei pääse, ütles Kask.

Järgnevad EKRE, Eestimaa Rohelised, Eesti 200, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Isamaa, Reformierakond, Keskerakond ja Parempoolsed.

Mitme erakonna esinumbrid ja ankrumehed olid loosimist vaatamas.

"Loosimine on pigem traditsioon kui sisuline valik. Sisulise valiku ikkagi teeb valija," ütles Keskerakonna kandidaat Mihhail Kõlvart.

"Ma arvan, et seal on ainuke tähendus, kui sa oled number üks. Siis paljudele inimestele see on esimene tärn. Aga õnneks keegi päriselt konkurentidest ei saanud seda number ühte," rääkis Isamaa kandidaat Riho Terras.

Eesti 200 pole veel valimiskampaaniat alustanud. "Pole veel alanud. Me alustame töörahva pühal, 1. mail. Kevadpühal," ütles Eesti 200 kandidaat Indrek Tarand.

Erakondadele järgnevad üksikkandidaadid, kellest esimene on loosi tahtel Tanel Talve ja viimane Kalle Grünthal.

"Kui mingit numeroloogiat ja muud maagiat uskuda, siis mine tea, äkki see tähendab midagi. Aga ma arvan, et kõik on võrdsed nagu ka nimekiri, mis erakondi puudutab," ütles Talve.

Kuni 2. maini on kandidaatidel võimalik veel kandideerimisest loobuda.