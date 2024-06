Erakond Koos kulutas eurovalimistel reklaamile 5000 eurot

"Täpset summat ma praegu ei avalda, aga varsti näete kõiki andmeid aruandes, mille esitame Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile (ERJK). Selge see, et meie puhul ei saa rääkida sadadest või isegi kümnetest tuhandetest eurodest. Kogusime reklaami jaoks annetusi, investeerisime kõik saadu kampaaniasse. Võib-olla keegi naerab selle summa üle, aga see oli umbes viis tuhat eurot või pisut vähem," ütles Smoli usutluses ERR-i venekeelsete uudiste portaalile rus.err.ee.

Tema sõnul pandi Petersoni toetuseks üles kolm reklaamplakatit kolmes Ida-Virumaa linnas ning kaks plakatit Tallinnas. Lisaks tellis erakond nädalaks ühe LED-ekraani ning paigaldas ühele bussile välireklaami.

"Muidu tegime kampaaniat tänavatel, vestlesime valijatega ja jagasime flaiereid," lisas Smoli.

Ta tunnistas ka seda, et ilmselt oleks erakonnale olnud kasulik panna välja ka rohkem kandidaate, kuid kahjuks rahapuudusel ei olnud see võimalik, sest selleks vajalikku kautsjoni, mis oli 4100 eurot iga kandidaadi kohta, erakonnal ei olnud.

Peterson kogus 9. juunil lõppenud Euroopa Parlamendi valimistel 11 503 häält, mis oli 3,1 protsenti kõigist kehtivatest häältest. Selle tulemusega oli Peterson saadud häälte arvult kõigi kandideerinud 78 inimese hulgas 11. kohal ning seda oli ka rohkem kui sai Eesti 200 või Eestimaa Roheliste terve üheksaliikmeline nimekiri.