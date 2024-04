Koos kavatseb esitada Aivo Petersoni Euroopa Parlamendi kandidaadiks

Mullu mais registreeritud erakond Koos kaalub osalemist Euroopa Parlamendi valimistel ning loodab üheks kandidaadiks esitada ka riigivastases tegevuses süüdistatava Aivo Petersoni, kes on praegu vahi all.

"Otsustasime esitada ühe kuni kolm kandidaati. Võimalikud kandidaadid on juba oma soovi avaldanud, kuid lõplikku otsust pole veel tehtud. Juhatus kavatseb seda teha lähiajal - ma arvan, et hiljemalt selle nädala lõpus," ütles erakonna juhatuse liige Julia Smoli teisipäeval ERR-i venekeelsete uudiste portaalile rus.err.ee.

Tema sõnul võiks üks kandidaatidest olla Aivo Peterson, kes sai 2023. aasta riigikogu valimistel Ida-Virumaal kandideerides Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjas 3968 häält, mis oli ligi 81 protsenti ringkonna kvoodist.

"Saatsime valimiskomisjonile päringu, kas Aivo Peterson võiks kandideerida. Ja meile öeldi, et ta võib kandideerida. Seega on võimalik, et ta saab nimekirja. Seda tahavad nii erakond kui ka rahvas," lisas Smoli.

Tema sõnul on noore partei jaoks tõsiseks probleemiks kandideerimisel kautsjoni summa.

"Tänavu on see 4100 eurot. Meie jaoks on see suur summa. Seega ei tule kõne alla väga mitme kandidaadi esitamine. Kes kandideerida tahab, peab selle raha ise leidma. Praegu erakonnal neid vahendeid ei ole," tõdes Smoli.

Erakond Koos seab eesmärgiks võita valimistel üks mandaat. "Usume, et kõik võimalused selleks on olemas," rõhutas Smoli.

Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide registreerimine algab 10. aprillil ja lõpeb 10 päeva hiljem, 20. aprillil.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad Eestis esmaspäevast, 3. juunist kuni pühapäevani, 9. juunini.

Eestit esindab Euroopa Parlamendis seitse saadikut.

Erakonnal Koos (täisnimega: KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele) on 9. aprilli seisuga 785 liiget.