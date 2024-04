Valgevene süüdistab Leedut droonirünnakute planeerimises

Valgevene kõrgeima julgeolekukomitee (KGB) juht Ivan Tertel väitis neljapäeval, et riik on ära hoidnud Leedust pärit droonirünnakute katsed, mis olid suunatud sihtmärkidele pealinnas Minskis ja selle ümbruskonnas. Vilnius lükkas süüdistused tagasi.

Leedu sõjavägi ja riiklik kriisireguleerimiskeskus lükkasid Terteli väited kategooriliselt tagasi, kirjutas The Washington Post.

Tertel ütles Valgevene Rahvusassamblee istungil, et "KGB on koostöös kolleegidega teistest struktuuridest viimasel ajal läbi viinud mitmeid julgeolekumeetmeid, mis võimaldasid ära hoida lahingdroonide rünnakuid Leedu territooriumilt objektidele Minskis ja selle eeslinnades."

Ta ei esitanud väite kohta tõendeid ega andnud üksikasju. Ta ütles ka, et Leedu ja Poola "radikaalid" toodavad Valgevene ründamiseks droone.

Leedu sõjaväe pressiesindaja Gintautas Ciunis ütles neljapäeval ajakirjanikele, et tegemist on jamaga. "See on jama. Ma ei leia muud sõna," ütles ta.

"Valgevene KGB selliseid avaldusi võib pidada jätkuvaks vaenulikuks provokatsiooniks ja inforünnakuks Leedu vastu, millel pole tegelikkusega mingit pistmist. Võib arvata, et need on mõeldud ka riigi sisepublikule," seisis Leedu kriisireguleerimiskeskuse avalduses.