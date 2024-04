Riigikogu liikmed kohtusid Indias dalai-laamaga

Koos toetusrühma esimehe Juku-Kalle Raidiga osalesid visiidil rühma liikmed Tarmo Tamm ja Henn Põlluaas, samuti Eesti Inimõiguste Instituudi ning Tiibeti Instituudi esindajad.

Riigikogu Tiibeti toetusrühma esindus kohtumas dalai-laamaga Autor/allikas: Eleri Muhkel

"Okupeeritud Tiibetis on olukord omakeelsuse, hariduse, poliitika, inimõiguste ning -vabadustega äraütlemata keeruline ja muutub iga päevaga järjest mornimaks. Hiina ja Venemaa koostöö teiste rahvaste allasurumisel on tuult tiibadesse kogunud, siia lisandub ka Iraani tegevus ning otseloomulikult pannakse seda kõike tähele," selgitas enne visiiti Raid, kes avaldas lootust saada aimu, mida Hiina on okupeeritud Tiibetis ette võtnud.

XIV dalai-laama Tenzin Gyatso on Eestis viibinud kolm korda, 1991, 2001 ja 2011. aastal. Tunnustuseks tema rahumeelsele võitlusele Tiibeti vabaduse eest anti talle 1989. aastal Nobeli rahupreemia.

Dalai-laama on tiitel, mille mongoli valitseja Altan-khaan andis 1578. aastal Tiibeti budismi geluki koolkonna pealaamale Sönam Gyatsole. Pärast seda, kui Hiina Rahvavabariik 1950. aastatel Tiibeti okupeeris, läks XIV dalai-laama Tenzin Gyatso 1959. aastal eksiili Indiasse, kus rajas Dharamsalas Tiibeti eksiilvalitsuse.