Sotsiaaldemokraadid arutasid eurovalimisteks valmistumist

Valimisnimekirja esinumber Marina Kaljurand rõhutas poliitilises avalduses, et Euroopa peab otsustavalt suurendama oma sõjalist võimekust ja olema strateegiliselt autonoomne.

Ta tõdes, et praegu ei piisa relvastuse ja laskemoona varudest ei Ukraina abistamiseks ega ka Euroopa Liidu kaitsmiseks kõigi ohustsenaariumide puhul. Liikmesriikide kaitse-eelarved peavad oluliselt kasvama ja Euroopa kaitsetööstus tuleb jälle käima lükata, ütles ta.

"Eestil ja kogu Euroopal peab olema piisavalt jõudu ja valmidust operatiivselt reageerida mistahes ohule, mis ähvardab Euroopa Liidu liikmesriikide julgeolekut ja rahvusvahelisel õigusel põhinevat maailmakorda," sõnas Kaljurand.

Pärast volikogu korraldasid sotsiaaldemokraadid valimiskampaania ürituse Tallinnas Tammsaare pargis.

"Järjest enam olulisem on see, et Euroopa oleks ühtne, Euroopa toetaks Ukrainat. Euroopa ühtsuses toetaks ka Eestit ja teisi Balti riike. Ja nüüd on küsimus, millised inimesed valitakse europarlamenti. Ehk kui sinna saab väga palju neid, kes on sellised paremäärmuslased või konservatiivid, kes võivad seekord paremäärmuslastega koostööd teha, siis meil ei ole enam seda ühtset Euroopat," rääkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

"Küsimus on ka selles, millistel väärtustel Euroopa Liit seekord olema saab, kas need senised väärtused jätkuvad. Kui need senised väärtused kestavad edasi, siis hoitakse ka Eestit. Kui toimub väärtustes nihe, siis ei ole seda Euroopa ühtsust ja on ka küsimus meie julgeoleku üle," lisas ta.

"Mida rohkem on selliseid sotsiaaldemokraatliku mõtteviisiga inimesi Euroopas, nii Eesti poolt saadetuna kui ka laiemalt, seda suurem on ka tähelepanu just sotsiaalsetele teemadele, toimetuleku teemadele, palga, töö ja puhkeaja küsimustele," ütles sotsiaaldemokraatide aseesimees Tanel Kiik.