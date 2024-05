Helsingi tudengid korraldasid Iisraeli boikoteerimiseks meeleavalduse

Grupp Helsingi ülikooli tudengeid nõuab, et ülikool katkestaks kõik sidemed Iisraeli ülikoolidega. Tudengid alustasid esmaspäeval ülikooli ees meeleavaldust, kirjutas Soome ajaleht Helsingin Sanomat.

Liikumise Students for Palestine liikmed saabusid Helsingi ülikooli Porthania-hoonesse telkide ja ööbimisvarustusega. Tudengite eesmärk on meeleavaldust jätkata seni, kuni ülikool on nende nõudmised täitnud.

Akadeemilise boikoti nõudmine tähendab praktiliselt igasuguse teaduskoostöö ja üliõpilasvahetuse katkestamist. Helsingi ülikoolil on üliõpilasvahetusleping Tel Avivi ülikooli ja Jeruusalemma Heebrea ülikooliga.

Ülikoolil on ka 13 uurimisprojekti, milles osaleb viis Iisraeli ülikooli.

Tudengid soovivad, et ülikool räägiks avalikult ka oma investeerimistegevusest ning katkestaks sidemed ettevõtetega, kelle tegevus on seotud Iisraeli sõjaliste operatsioonidega.

Iisraeli ülikoolid toetavad Iisraeli armee tegevust ja relvatehnoloogia arendamist mitmel viisil, ütlesid tudengid.

Veebruaris katkestasid viis Norra ülikooli sidemed Iisraeliga. Ka Soome ülikoolid on Ukrainas puhkenud agressioonisõja tõttu sidemed Venemaa ülikoolidega katkestanud.

Viimastel nädalatel on USA ja Euroopa üliõpilased korraldanud ulatuslikke meeleavaldusi sõjategevuse vastu Gazas.