Politsei ajas Washingtoni ülikoolilinnakus meeleavalduse laiali

Politsei andis üliõpilastele käsu telklaagrid kokku panna ning ülikooli territooriumilt lahkuda hommikul kella poole neljaks. Käsku eiranud ning lahkumisest keeldunud meeleavaldajate peal kasutas politsei pipragaasi ning arreteeris enam kui 30 protestijat.

ERR-i Washingtoni korrespondent Laura Kalam rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et meeleavaldus aeti laiali päeval, mil Washingtoni linnapea ja politseiülem pidid minema kongressi aru andma selle kohta, kuidas meeleavaldusega on toime tuldud ja miks selle laialiajamisega nii kaua aega on läinud.

"Washingtoni ülikooli juhtkond oli korduvalt meeleavalduse laialiajamiseks nii linnalt kui ka politseilt abi palunud, kuid samme ei tehtud, sest politsei sõnul olid meeleavaldused rahumeelsed. Täna öösel politsei siiski hindas, kuna viimastel päevadel on meeleavaldajate arv nii palju ja kiiresti kasvanud ning lisandunud on ka mittetudengeid ja öösel üritati siseneda ka ülikoolihoonetesse, et nüüd on aeg sekkuda," selgitas Kalam. Tema sõnul tühistas esindajatekoja järelevalvekomisjon seepeale kohtumise linnapea ja politseijuhiga.

Kalami sõnul on ülikoolilinnakus koristustööd lõppemas ning seal on veel valvamas mõnikümmend politseinikku.

Alates aprilli keskpaigast on enam kui 100 ülikoolis üle riigi toimunud meeleavaldused Iisraeli sõjategevuse vastu Gazas.