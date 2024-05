Mootorispordimuuseum taastas spordikommentaator Gunnar Hololei Volga

Mootorispordimuuseum ehk Momu on restaureerinud Gunnar Hololei Volga. Gunnar Hololei oli aastatel 1949 kuni 1990 Eesti Raadios spordikommentaator ja sporditoimetuse juhataja ning Kalevi suursõitude raadiohääl.

Gunnar Hololei oli spordikommentaator, kes sai legendaarseks oma energilise stiiliga reportaažidega. Spordilegend suri 2009. aastal. 10 aastat hiljem avastas ajakirjanik Marek Kuul oksjonikeskkonnas Hololei Volga.

Kuul mäletas autot hästi, sest Gunnar Hololei oli oma poega Henrikut ja Kuuli sellega kooli sõidutanud. Hololei rääkis kiiresti, aga sõitis aeglaselt, meenutab Kuul.

Volga otsustas päästa Turbas asuva Mootorispordimuuseumi kuraator Arno Sillat ja saatis treileri järele.

"Treilerimees ütles üsna kurva häälega või õigemini küsis: mida me teeme edasi? On olemas väga suur tõenäosus, et treileri peale tuleb esisild ja auto jääb sellesse kohta, kus ta oli," meenutas Sillat.

Kolm aastat möödus ning 2022. aastal sai Volga värvitud, aga rohkem senises töökojas Hololei Volgat taastada ei saanud, sest energiahind muutus mõjuriks.

"See ettevõte, kus seda autot senimaani tehti, ei lõpeta veel. Aga nad panevad ennast talveks kinni. Ettevõte täna selle talve konkurentsis elama ilmselt ei jää. Kevadel vaatavad, kas nad jätkavad," rääkis Sillat toona.

Volga pandi jälle treilerile ja viidi võidusõidumehaanikute juurde. Nurgad õigeks, tiivad ja uksed paika, osa detaile tarvis hankida.

"Pigem oleks ei tulnud öelda sellel hetkel. Aga kuidagi on nendes ristteekohtades leidunud mõni inimene, kes on öelnud, et maestro auto ikka, võiks ära teha," ütles Sillat.

Masinal on ka saladusi. 1980. aastate keskel see ärandati. Teo toimepanija ütles, et mootor streikis ja kaugele ta autoga ei jõudnud. Sama inimene ärandas ka Siim Kallase Volga. Lihtsalt Volga ukse sai lahti ja mootori käima ükskõik millega.

Aastal 2024 aga on Hololei Volga Turbas Mootorispordimuuseumis ja ootab imetlejaid.