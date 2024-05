Liitlased harjutavad Kevadtormil õhutransporti

Liitlased harjutavad Kevadtormil tehnika ja üksuste õhutransporti Eestis. Varem on Kiltsi lennuväljal maandunud USA rahvuskaardi hävitajad A-10, tänavu maandusid Kiltsis esimest korda transpordilennukid. See on üks viis jõudusid kiiresti kohale tuua ja selleks peavad liitlased olusid tundma, ütles kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Andrus Merilo.

Briti kuningliku õhuväe C-17 maandus pühapäeva hommikul Haapsalu külje all Kiltsi lennuväljal. Lennuk tõi kohale Tapal paikneva NATO lahingugrupi raketisüsteemi MLRS. Meeskond lõgistas lennurajalt maha ja imiteeris tulelööki.

Laupäeval ja pühapäeval harjutasid Briti ja USA transpordilennukid Kiltsis kiiret tehnika transporti. Vana sõjaväelennuvälja katsetamine ja rasketehnika kinnitamine lennukis olid peamised eesmärgid. Tegemist on vana taktikaga, mida britid pole kaua aega praktiseerinud.

"See on teine kord, kui me seda tegime. Esimest korda tegime seda eelmisel aastal õppuste käigus Suurbritannias. See on esimene kord, kui me tegime seda Eestis, väljaspool Suurbritanniat," ütles MLRS meeskonna ülem leitnant Christian Hedicker.

Briti suurtükiväe süsteemide vedamine ühelt lennuväljalt teisele õhu kaudu tekitab küsimuse, kuivõrd see sõja olukorras võimalik on, kui maandumiseks sobivad kohad on vastasele teada. MLRS süsteem jääb Läänemaale ja osaleb Kevadtormi lõpufaasis koos kaitseväe ja kaitseliidu üksustega.

"Me harjutamine erinevaid viise, kuidas tuua tugevdusi Eestisse. Õhu kaudu toomine on üks võimalikke viise. Ja teatud olukorras on see kindlasti tehtav. See lennuk ei ole väga nõudlik maandumisraja suhtes. Seega selle süsteemi mahatoomine õhu kaudu peab olema lihtsalt läbi harjutatud. Ja kui võimalus ja vajadus tekib, siis peame oskama seda teha," lausus kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Andrus Merilo.

"Me proovisime, et kuidas oleks seda rada siin kasutada. Ja MLRS proovib tuletoetust simuleerida saartele," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Laupäeval korraldas Briti 16. õhudessantbrigaad Nurmsis langevarjuoperatsiooni. Eelmisel päeval jäeti hüpped ilma tõttu ära. See oli Kevadtormi juurde kuuluva siirmise ehk vägede ja varustuse kohaletoomise õppuse Swift Response osa. Selles osalevad Eesti, Briti, USA, Prantsusmaa ja Poola.

"On väga oluline näidata, et meie lahinggruppi Eestis Tapal on võimalik tugevdada väga kiiresti, vajadusel näiteks brigaadiga;" ütles Briti suursaadik Eestis Ross Allen.